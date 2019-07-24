رياضة

حضور لافت لقوى السويداء

| عبد السلام الجباعي

الخميس, 25-07-2019

حقق فريق قوى السويداء نتائج لافتة في بطولة الجمهورية للناشئين والشباب التي أقيمت في اللاذقية وبمشاركة جميع المحافظات.
وكانت حصيلة منتخب السويداء 20 ميدالية متنوعة، 5 ذهبيات، 8 فضيات، 7 برونزيات على النحو التالي:
المركز الاول: إيمي الزغبي «رمح +كرة», أوس الحجار «وثب طويل»، ليث الأحمد «3000 م».
فريق تتابع 4*100 م.
المركزالثاني : رنيم الصفدي «200 م»، حيان الصفدي «وثب عالٍ»، بلقيس غرز الدين «مشي 5000 م»، كنانة الحجار «رمي القرص».
أناغيم الحيوك «رمي الرمح»، ساندرا شجاع «كرة حديدية»، ميلاد جزان «400 م حواجز»، ليث الأحمد «1500م ».
المركز الثالث: صفوان قرموشة «قرص»، قيس جبر «200 م».
أوس الحجار «وثب ثلاثي».
هلا الأعور «وثب ثلاثي»، غيث مرشد «200 م + 100م»، حنين غزالي «200م».
أمين سر اللجنة الفنية إحسان قطيش أشار إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يدل على تطور ألعاب القوى في السويداء والعودة لألقها السابق متوجهاً بالشكر لكل من يساهم في رفع مستوى الرياضة.

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