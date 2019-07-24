إدارة الكرامة تباشر عملها

بدأت إدارة الكرامة الجديدة عملها بقيادة الرئيس الجديد غسان القصير الذي لبى نداء الجماهير ووافق على تسلم زمام الإدارة بالنادي خلفاً لمالك طرابلسي الذي غادر النادي بعد أن تم حل الإدارة الأسبوع الماضي.

وسيتولى الرئيس الجديد إدارة 4 مكاتب وهي المكتب المالي، بمساعدة رياض سيد السليمان، ومكتب المنشآت والاستثمار بمساعدة فراس صنوفي، ومكتب الإعلام بمساعدة عماد النقري، ومكتب العلاقات العامة بمساعدة حسان علوش، كما تم تسليم مكتب التنظيم لبديع الدوري ومكتب الألعاب الجماعية لنبيل السباعي ومكتب ألعاب القوى لحافظ قزما والألعاب الفردية لرياض سيد السليمان على حين تسلمت هيا سليمان مكتب الرياضة الأنثوية والمراكز التدريبية.

وفور مباشرة عملها ارتبط العديد من الأسماء بالانتقال للكرامة الذي لم يباشر حتى الآن بإتمام صفقاته للموسم الجديد، وبحسب ما تشير الأنباء يبدو أن النادي سيعمل على ضم واصل الحسين وفهد الدالي خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أن فريق الرجال كان قد بدأ تمارينه الأسبوع الماضي بقيادة المدرب عامر حموية الذي أشرف على الفريق بالجولات الأخيرة من الموسم الماضي.