ظهور نادر لحسين ومصطفى فهمي … باسم ياخور يكشف عن معاناته وإدمانه ونسرين طافش ترقص السامبا وعبير صبري ترد بعنف

جاءت منشورات هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة نوعاً ما عن الأسابيع السابقة، وضعت النجوم على تماس مباشر مع الجمهور وإلى التفاصيل:

إدمان ومعاناة

يقضي النجم السوري باسم ياخور وعائلته عطلتهم الصيفية في الطبيعة والاستجمام في المناظر الطبيعية والبحر، وحرص هو وزوجته رنا الحريري على نشر مقاطع الفيديو وصور من الرحلة.

وشارك متابعيه عن معاناته وإدمانه لشرب المشروبات الغازية، حيث نشر مقطع طريف وهو يشرب كأساً منها، معلناً إدمانه عليه وعدم قدرته عن التوقف عن شربها.

كذلك نشر ياخور صورة تجمعه بزوجته في الطبيعة وعلق عليها «كل شي بصير أحلى معك».

رقصة السامبا

عادة ما تشارك النجمة السورية نسرين طافش جمهورها لحظات من حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مقطع فيديو ترقص فيه رقصة السامبا مع شاب من دون الكشف عن هويته، وظهرت في الفيديو مرتدية فستاناً قصيراً مع إكسسوارات ذهبية وتسريحة شعر خلابة، وعلقت: «بعض الرقصات للذكرى.. بعض الرقصات تنسى، على أي حال.. ارقص كما لو أن لا أحد يراك».

ظهور نادر

نشر أحد الحسابات الناشطة على «إنستغرام» صورة حديثة للفنانين المصريين حسين ومصطفى فهمي في ظهور نادر لهما معاً منذ سنوات.

وبدا أنهما التقيا أثناء تمضية إجازتهما في أحد الأماكن الساحلية في مصر، وأشعلت الصورة التعليقات التي ركز معظمها على حفاظ الممثلين على وسامتهما رغم تقدمهما في السن.

ومما كتب في التعليقات: «شباب أكتر من ممثلين أصغر منهم كتير»، و«هو احنا بس اللي بنكبر ولا إيه العبارة بالضبط؟».

صورة حميمية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على «إنستغرام» فيديو للفنانة المصرية أنغام مع زوجها خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان توزيع الجوائز MEMA.

وظهرا في المقطع المصور وهما يقفان أمام الكاميرات بوضعية رومانسية ويتبادلان الحديث والابتسامات بينما تجمع حولهما عدد كبير من المصورين.

وحقق المقطع المصور في ساعات قليلة جداً عشرات الآلاف من المشاهدات.

ونشرت صورة سيلفي جمعتهما مع التعليق: «لا أحب صور السيلفي ولكنني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائماً يده على كتفي وساندني».

رد عنيف

لم تجد الفنانة المصرية عبير صبري أمامها سوى الرد بعنف على تعليق يسخر من شكلها بصورة نشرتها مؤخراً بحسابها على إنستغرام، حيث فوجئت بمتابعة لها تكتب تعليقاً على صورتها وهي تأكل التوت قائلة: «شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم».

وجاء ردها عنيفاً وكتبت: «يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة حساب عشان تشتمي اللي غيرانة منها.. يا معوقة يا غيورة يا مسكينة».

وهي ليست المرة الأولى التي تشن فيها هجوماً حاداً على أحد المتابعين لها، فقد سبق وشنت هجوماً على شخص اتهمها بالزواج من أجل المال فكتبت له: «لما تتكلم عن جوزي تتكلم باحترام».

تقبل الله

نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي صورة لها بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة، وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت: «الحمدلله».

وتلقت هبة تعليقات كثيرة من جمهورها ومتابعيها باركوا لها أداء العمرة، وعلقت عليها الفنانة المعتزلة حنان ترك كاتبة: «عمره مقبولة بإذن الله.. لا تنسينا من الدعاء».

الحب والسعادة

فاجأت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مؤخراً متابعيها بنشر صورة غير متوقعة لها، وظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها برفقة شاب مع كشف اسمه.

كما نشرت تعليقاً جاء فيه: «يمكن المال أن يشتري الأحذية لكنه لن يشتري أبداً الحب والسعادة والعائلة».

وتناقل الصورة بعد نشرها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وأطلق ذلك موجة من التعليقات حيث تساءل المتابعون عما إذا كان هذا الشاب هو حبيبها.

تعب ودلع

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورة لها، وهي راقدة على السرير، ما عرضها لهجوم واسع من المعلقين.

وعلقت: «دودو لا تشعر بتحسن.. دودو تشعر بالتعب.. بطنها واوا»، وهو ما علق عليه متابعوها بأنها لا تشعر بالتعب ولكن تشعر بالدلع، على حين انتقد عدد كبير الصورة بسبب كشفها جزءاً كبيراً من جسمها وهو ما اعتبره البعض ليس في محله، وأن ما فعلته لا يتفق مع إعلانها أنها تمر بأزمة صحية.

شائعة انفصال

شاركت الفنانة المصرية شيري عادل جمهورها بمقطع فيديو قصير ردت من خلاله على شائعة انفصالها عن زوجها.

وظهرت «شيري» وهي تجلس على طاولة ويظهر بجوارها زوجها الذي يمازحها قائلاً: «دا بجد.. أنتِ مجنونة.. ممكن نكمل شغلنا»، ليكون هذا المقطع الرد الأول على شائعة انفصالهما التي ترددت بشكل كبير.

عم صلاح

نشر الفنان المصري ​سعد الصغير​ صورتين له، إحداهما يظهر فيها وهو يقبّل رأس والد اللاعب ​محمد صلاح​، وعلق: «مع حبيبي وأبو حبيبي محمد صلاح، يا عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك».

وأضاف: «أحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية، أهم من أي شيء التجارة مع الله، ويمكن أنا عارف إنتو بتعملوا إيه، بجد ربنا يكرمكم جميعاً ويكرم محمد يارب في الفترة القادمة، وتحياتي ليكم جميعاً».

كتابان مفضلان

وجهت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ سؤالاً لجمهورها عن الكتب المفضلة لديهم قائلة: «أيا كتاب ‏قرأتم وأثّر فيكم كتير؟

وكشفت من خلالها أيضاً عن الكتابين المفضلين لديها قائلة: «أنا بحب «نسيان دوت كم» لأحلام مستغانمي وبحب ‎ Think like a man ‎act like a lady»

حالة كويسة

أكدت الممثلة المصرية سمية الألفي أن زوجها الممثل فاروق الفيشاوي يتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه حالياً داخل حمام السباحة، وبعدها هيشوي اللحم للغداء».

وقال ابنه: إن والده بخير وبصحة جيدة، مضيفاً: إن والده غادر المستشفى وعاد إلى منزله، مضيفاً: «حالته كويسة الحمد لله».

الجدير بالذكر أن الفيشاوي أعلن في شهر تشرين الأول الماضي، عن إصابته بمرض بالسرطان، وذلك أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

قسمة ونصيب

رغم زواجهما نهاية العام الماضي، إلا أن الانفصال كان سريعاً بين الممثلين المصريين ​أحمد فلوكس​ و​هنا شيحا​.

وقالت الأخيرة: «محصلش نصيب وانفصلنا بكل هدوء واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، في النهاية كل شيء قسمة ونصيب».

وكان قد تم التعارف بينهما في كواليس مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وهو العمل الذي شهد على قصة حبهما، ولكنهما انفصلا منذ فترة، وقررا الطلاق لأسباب خاصة تتعلق بهما.

خط أحمر

خرج الممثل المصري ​ماجد المصري​ عن صمته ورد على كل الأخبار التي نُشرت ووصفها بأنها تتعرض لحياته الشخصية وتنال من استقرارها، مؤكداً أن تلك التصريحات نسبت إليه زوراً ولا أساس لها من الصحة.

وطالب الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بحياته الشخصية أو الفنية، محذراً من نشر تصريحات على لسانه لم يدل بها، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يحاول الصيد في الماء العكر واختلاق أكاذيب لا صحة لها من أجل تحقيق قراءات أو مشاهدات على حساب حياة الآخرين الشخصية والنيل من خصوصيتهم.

وأكد أنه متزوج من رانيا أبو النصر ويجمعه بها كل حب وتقدير، وأي محاولة للنيل من استقراره الأسري سيرد عليه قانوناً، مشدداً على أن حياته الشخصية خط أحمر.