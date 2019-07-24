إدارة تشرين تقرر

قررت إدارة نادي تشرين منع أي وسيلة إعلامية أو شخص أياً كانت صفته تصوير تمارين فريق رجالها أو أي فريق من فرقها العمرية سواء أكانت الصور عادية أم فيديو أو بثاً مباشراً إلا بإذن مسبق من مجلس الإدارة من دون ذكر الأسباب التي دعتها لذلك.

القرار سلاح ذو حدين فهو من جهة أظهر نوعاً من العداء لإدارة النادي مع الوسائل الإعلامية وأثار استياء الزملاء بالإضافة إلى أن نادي تشرين هو أكثر ناد محلي على الأقل يملك جمهوره صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما قد يثير استياء هذه الصفحات، ومن جهة ثانية قد يكون ذلك من حقها لأن فريقها في مرحلة الإعداد وقد يؤثر وجود وسائل إعلامية أو أشخاص في التمارين في اللاعبين بشكل سلبي ولاسيما أن لاعبنا المحلي يهتم كثيراً بالصور والاستعراض أكثر من اهتمامه بمستواه لدرجة أصبح الجمهور يطلق على الكثير من اللاعبين السوريين باللاعبين الفيسبوكيين.

وبصراحة كنا نتمنى على إدارة نادي تشرين إقامة ندوات توعية للبعض من جمهورها والتوضيح لهم مدى تأثر النادي بعقوبات الموسم الماضي التي استمرت للموسم القادم وتوعيتهم على ما يحق لهم وما لا يحق حتى لا تتكرر مآسي الموسم الماضي الذي كانت عقوباته أحد أهم الأسباب التي أضاعت الدوري من الفريق.

من جهة ثانية سيغيب عن تمارين الفريق بالفترة المقبلة اللاعبون محمد مرمور وأحمد مدنية وخالد كردغلي لالتحاقهم مع منتخب الرجال المشارك في بطولة غرب آسيا بالإضافة لكامل حميشة الذي أصيب مع المنتخب في معسكره قبل السفر للهند على حين شهدت التمارين عودة النجم نعيم غزال بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها سابقاً مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة لليث علي ومحمد مالطا وغيث سليمان وعلاء دالي لاعبي المنتخب الاولمبي الموجودين حالياً مع المنتخب في معسكره بروسيا.