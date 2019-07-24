دعوة 26 لاعباً للمنتخب

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم عصر اليوم في ملعب الفيحاء بدمشق معسكره التدريبي الخاص بمشاركته في بطولة غرب آسيا في العراق المقرر انطلاقها أواخر شهر تموز الجاري!

وكان اتحاد الكرة قد وجه الدعوة إلى 26 لاعباً للالتحاق بمعسكر دمشق وكان لافتاً غياب مهاجمنا عمر الخريبين عن لائحة اللاعبين المدعوين رغم تأكيدات مدير منتخبنا رضوان الشيخ حسن لـ«الوطن» قبل أيام أن الخريبين سيكون في طليعة المدعوين لكنه برر لنا مساء أمس الأول أن اللاعب طلبته إدارة نادي الهلال السعودي للالتحاق بمعسكر فريقها الأول المقام حالياً في النمسا لكن الأكيد هنا أن الخريبين والسومة سيكونان مع المنتخب في مبارياته بتصفيات كأسي آسيا والعالم علماً أن بطولة غرب آسيا في العراق لن تكون ضمن أيام الفيفا!

ووجهت الدعوة الاتحادية مجدداً إلى هداف الدوري محمد الواكد الذي لم يسافر مع المنتخب إلى الهند بعد أن اعتذر لذلك لكونه يريد أن يأخذ لنفسه قسطاً من الراحة، وأطاحت أوجاع الإصابة بطموحات نجم كرتنا الشاب محمد كامل كواية فخسر دعوة السفر مع منتخبنا الأولمبي إلى روسيا وأيضاً دعوة الحضور في معسكر منتخب الرجال الحالي، وللإشارة فقد حقق منتخبنا الأولمبي فوزه الأول في أولى مبارياته التجريبية في معسكر روسيا وتغلب على فريق سبارتاك وبثلاثة أهداف مقابل هدف وهو سيلعب هناك ثلاث مباريات قبل أن يعود إلى دمشق يوم 31 تموز الجاري!

وقد تضمنت الدعوة لمعسكر دمشق كلاً من اللاعبين التالية أسماؤهم:

أحمد مدنية، إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، شاكر الشاكر، أحمد أشقر، تامر حاج محمد، خالد مبيض، محمد فارس أرناؤط، محمد الأحمد، محمد المرمور، خالد كردغلي، ورد السلامة، عبد اللـه الشامي، محمد عنز مارديك ماردكيان، محمد الواكد، عمرو جنيات، ووجهت الدعوة إلى ثمانية لاعبين محترفين في دوريات عدة بلدان عربية وهم أحمد الصالح المحترف مع فريق العهد اللبناني وشادي الحموي وأنس بلحوس المحترفين في الدوري الأردني وكذلك لمحترفنا في الدوري القطري محمود المواس وكذلك ليوسف قلفا المحترف بالدوري السعودي إضافة لثلاثة لاعبين يلعبون في الدوري العراقي هم مؤيد العجان وحسين الجويد ومحمد زاهر الميداني علماً أن جهازنا التدريبي سيختار مع نهاية معسكر دمشق 23 لاعباً فقط للسفر يوم 29 الجاري إلى العراق على أن يفتتح منتخبنا مبارياته بالبطولة يوم الثاني من آب حين يلاقي نظيره اللبناني!