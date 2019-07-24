منتخب الكاراتيه يشارك في بطولة العرب الرابعة للناشئين والشباب

يستعد المنتخب الوطني للكاراتيه للمشاركة في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب التي ستنطلق بدءا من 30 الشهر الجاري في تونس، واستعداداً لهذه البطولة المهمة التي ستشهد مشاركة نخبة المنتخبات العربية في قارتي آسيا وإفريقيا، يتحضر منتخبنا الوطني لهذه البطولة وفق برنامج تدريبي محلي في معسكره التدريبي المغلق في صالة الجلاء الرياضية الذي بدأه بداية الشهر الحالي ويستمر حتى موعد السفر بإشراف المدرب الوطني سهيل سليمان. ‏

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا أكد أن هذه المشاركة الأولى للكاراتيه بعد غياب طويل وعودة سورية للمشاركات العربية التي نطمح من خلالها رفع علم الوطن عالياً على منصات التتويج وسماع سيمفونية نشيده الأغلى النشيد العربي السوري. ‏

وأضاف ميا: ثقتنا كبيرة بلاعبينا ومدربينا الوطنيين الذين من خلالهم سنكمل نجاحنا التنظيمي والإداري بالنجاح الفني في المشاركات العربية والخارجية المختلفة وهذا من المؤكد يحتاج إلى فترة زمنية معينة إلا أن الحالة الفنية التي سيكتسبها لاعبونا من المشاركات القادمة ستساهم في تكملة نجاح اللوحة بكل أركانها التنظيمية والإدارية والفنية. ‏

ولفت رئيس اتحاد الكاراتيه إلى أهمية المشاركة المرتقبة التي ستعود بفوائد عديدة للعبة، فبالإضافة إلى زيادة الخبرة الفنية، فهي ستفتح الطريق أمامنا للتنسيق مع اتحادات الدول العربية لإقامة معسكرات تدريبية في دول متطورة ومتقدمة باللعبة (مصر والكويت والمغرب والسعودية وغيرها) والمشاركة في البطولات واستقطاب مدربين وخبرات عالية المستوى ليبقى الهدف الأهم حالياً هو تأكيد الحضور السوري في هذه البطولات لكسر الحصار الفني الذي سببته الأزمة على اللاعب والمدرب والرياضة بشكل عام. ‏

من جهته قال مدرب المنتخب سهيل سلمان: بعد الحصار الطويل سنعود للمشاركة في البطولة العربية الرابعة للكاراتيه، وقد تم اختيار اللاعبين قياسا لأدائهم العام الماضي وهم من أبطال الجمهورية والأندية من الفئات العمرية وسنعمل على تفادي الأخطاء وإجراء تقييم عملي لهم، ومنهم من شارك المنتخب في ماليزيا وغرب آسيا وكان مستواه جيداً والبقية هي المشاركة الأولى لهم خارجيا وقد عانينا بداية من حالة اللياقة البدنية ولم نجد شخصية البطل القادر على المنافسة على الألقاب لأن معظم الأندية لا تولي اللاعب اهتماما كافيا بالتدريب لديها، إضافة إلى انشغال معظم اللاعبين بالامتحانات الدراسية ولهذا نقوم بإجراء تمرينات صباحية ومسائية نكثر فيها من إقامة مباريات ودية للدخول في جو المنافسة ضمن خطط تكتيكية وخطة لعب لكل لاعب. ‏

وتوقع سلمان أن تكون المنافسة في البطولة عالية المستوى بوجود أبطال عرب من إفريقيا وآسيا، ورغم ذلك نطمح من خلال هذه البطولة لإعادة ألق الكاراتيه عربيا عبر أبطالنا وخاماتنا الواعدة. ‏

يشار إلى أن البعثة برئاسة رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا وسليمة قلعة جي (إدارية) وسهيل سلمان (مدرباً) وسيتم انتقاء (7) لاعبين ولاعبات قبل سفر البعثة.