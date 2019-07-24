غداً أول لقاءات نهائي سلة المحترفين … لقاء قمة بالشهباء بين الجيش والجلاء

غداً يصل قطار دوري سلة الرجال إلى محطته الأخيرة، بعد العديد من الجولات التي اتضحت من خلالها صورة الفريقين المتأهلين للنهائي الذي سيكون لاهباً وقوياً لكونه سيجمع فريقين هما الأفضل والأقوى والأجدر بالوصول للقمة، فهل سيستمر الجيش بتألقه وبعزفه على وتر الفوز، أم سيضع الجلاء حداً لطموحاته، ويتابع سلسلة انتصاراته؟

أثبت فريق الجيش أنه الأكثر تحضيراً والأفضل تركيزاً والأميز جماعية، وظهرت مقدرة لاعبيه على التحكم بمجريات أي مباراة، واستعادة أي فارق، وامتلاك الدفة عبر الحلول الفردية، لذلك سيدخل اللقاء وعيونه على نقاطه ليكون دافعاً قوياً لمواصلة نتائجه في اللقاءات القادمة من نهائي الدوري، ولدى الجيش كل مقومات التألق والفوز نظراً لتكامل صفوفه ومراكزه، ويملك مدرباً شاباً يعرف كيف يتعامل بحرفية جيدة بكل مجريات المباراة، وسيعول مدربه على خدمات هدافه المرجانة، وجناحه المتألق طارق الجابي، ومن تحت السلة العملاقان الشيخ علي والحموي، ويتطلع لجمع ثنائية الدوري والكأس هذا العام للمرة الرابعة على التوالي.

وهو حق مشروع له، لكنه بالمقابل يدرك أن منافسه الجلاء لن يكون سهلاً لكونه منتشياً بفوزه القوي على الوحدة، وهذا سيعطيه دافعاً قوياً للعب أمام الجيش بثقة أكبر، لكونه سيلعب على أرضه وبين جمهوره، وهذا ما سيشكل أوراق ضغط على لاعبي فريق الجيش، لذلك اللقاء سيكون قوياً وندياً منذ بدايته، وعلى الرغم من ميلان كفة الجيش بالخروج فائزاً، غير أن الجلاء يملك لاعبين يمتلكون طاقات كبيرة وهائلة، وعندما تتنفس هذه الطاقات تتحول إلى إعصار حقيقي، وقد يفعلها ويخطف نقاط الفوز في اللقاء الأول.

أزرق الشهباء

يدرك الجلاء أن مباراته مع الجيش لن تكون سهلة، ولن تكون مفروشة بالورود، لأنه سيقابل فريقاً قوياً، ومن أكثر المرشحين لنيل اللقب، إضافة إلى أنه منتش بنتائجه الجيدة بعد فوزه على الاتحاد، لذلك يتطلع مدربه الدرويش إلى اللعب بحذر وزج كل أوراقه الفاعلة منذ بداية اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، ويضم الجلاء الكثير من اللاعبين النجوم، إضافة إلى دكة بدلاء جيدة، ولا منغصات لديه من الناحيتين الهجومية بوجود العقل المفكر إسحق عبيد، إضافة لوجود العملاق اليعقوب تحت السلة سيكون له دور إيجابي في الشقين الهجومي والدفاعي، واللاعب السريع وائل جليلاتي.

هو الجلاء الذي يعرف متى يعيد دوزنة أوتاره، ويعرف مدربه متى يضخ الجرعة المناسبة من الأوكسجين في دمه حسبما تقتضيه مجريات المباراة.

للذكرى

يعد فريق الجلاء من أكثر الأندية ظفراً بلقب بطولة الدوري، حيث تمكن من اعتلاء منصات التتويج (28) مرة كبطل للدوري محطماً الرقم القياسي بعدد مرات الفوز، فيما حقق الجيش ستة ألقاب فقط.

لاعبو الفريقين

اعتمد الجلاء هذا الموسم على تشكيلة جيدة مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، أمثال جورج نونو- وائل جليلاتي- جورجي نظاريان- إسحق عبيد- مايكل شلبي- إسبر كرد- يامن حيدر- جميل صدير- مهران نرسيسيان- جورج شربل مبيض- كامل عبد الله- وسام يعقوب- جاد قدسية- يرفانت جكرجيان- فارس الفرا، يدرب الفريق (المدرب هادي درويش).

أما الجيش فلديه تشكيلة متميزة من اللاعبين، لكنه يعتمد على لاعبي الخبرة أكثر، وهم من عماد المنتخب الوطني الأول، محمد رامي ريحاني- عمر الشيخ علي- محمد شاهين- خليل خوري- كارل إيفو- رامي مرجانة- محمد صعلوك- طارق الجابي- عبد الوهاب حموي- وليام حداد- هاني دريبي- أنس شعبان يدرب الفريق(المدرب خالد أبو طوق).

مواجهات الفريقين

التقيا هذا الموسم مرتين في الأدوار التمهيدية من عمر الدوري، وتفوق الجلاء في كلا اللقاءين، حيث تمكن من الفوز ذهاباً بالفيحاء بواقع (74-78)، وفاز في لقاء الشهباء (80-71).

جدول مباريات النهائي

الجمعة 26/7 الجلاء – الجيش بحلب

الأحد28/7 الجلاء – الجيش بحلب

الأربعاء 31/7 الجيش –الجلاء بالفيحاء

الجمعة 2\8 الجيش –الجلاء بالفيحاء

الثلاثاء 6\8 الجلاء- الجيش إن وجدت بحلب.

وجميع المباريات ســتبدأ الساعة الثامنة مساء، وســتكون منقولة على قنواتنا الوطنية.

حظوظ الفريقين

«الوطن» حيال حظوظ الفريقين بالظفر باللقب استطلعت آراء مدربي وبعض لاعبي الفريقين:

هادي درويش مدرب الجلاء: الأفضلية للجيش بسبب تحضيراته ومشاركاته بالفترة الماضية سواء على صعيد النادي أم المنتخب، لأن فريق الجيش لديه ستة لاعبين بالمنتخب، وهم في جاهزية عالية، فريقنا يشارك حسب قناعاتنا وقناعة اتحاد السلة بإشراك اللاعبين الصغار، التوقعات صعبة في الدور النهائي، نحن التقينا مع الجيش مرتين، وفزنا في كلا اللقاءين، لكن الجيش اليوم غير شكل لكونه سيعتمد على تشكيلته الأساسية المدعمة بأفضل اللاعبين، وسنحاول أن نقدم مستوى جيداً، ونطمح لنتيجة إيجابية.

لاعب الجلاء وسام يعقوب: هي مباراة قمة بين فريقين كبيرين، الحظوظ متساوية، وفريق الجيش من الفرق القوية، وهو بطل دوري الموسم الماضي، ولديه العديد من اللاعبين النجوم، لكن فريقنا جاهز، ومن ورائه جمهورنا الذي سيساندنا في هذا اللقاء، سنحاول أن نخرج بنتيجة إيجابية في لقاءي حلب على أمل أن نلعب بأريحية في العاصمة.

رئيس نادي الجيش العميد محسن عباس: المباراة قوية، وفريق الجلاء من الأندية العريقة، ومجرد وصوله للنهائي دليل على تطور مستواه، ويضم لاعبين من مستوى عال، وفريقنا لا يقل عنه أبداً من حيث الجاهزية، وتوفر اللاعبين الجيدين، ويبقى دور مدربي الفريقين في القراءة الصحيحة لمجريات المباراة، أتمنى أن نخرج بنتيجة جيدة، ونظفر باللقب الرابع على التوالي.

مدرب الجيش خالد أبو طوق: أتمنى أن تكون المباراة قوية وعالية المستوى تليق بسمعة الناديين، ونحن جاهزون، وفريق الجلاء لا يستهان فيه، ولديه أوراق فاعلة ورابحة كثيرة، وإن شاء اللـه سنحقق نتائج جيدة بحلب، ونلعب بأريحية في لقاءات العاصمة.

اللاعب رامي مرجانة: المباراة قوية وصعبة على الفريقين، الجلاء فريق لا يستهان فيه، وخاصة أنه سيلعب على أرضه وبين جمهوره، لكن فريقنا جاهز وطموحه الفوز، ولاشيء سواه.