توقعات قطار المعارض 600 ألف راكب … تكريتي: 34 رحلة يومياً وباصات للنقل من محطة مدينة المعارض إلى باب المدينة

أنهت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كامل الاستعدادات الفنية لتسيير قطار نقل زوار معرض دمشق الدولي.

وأكد مدير فرع المؤسسة في دمشق رضوان تكريتي في تصريح لـــ «الوطن» أن وزارة النقل تسعى لتوفير خدمة النقل المجاني لجميع الراغبين في زيارة معرض دمشق الدولي خلال الدورة القادمة الحادية والستين في الثامن والعشرين من آب القادم حتى السادس من أيلول، حيث سيتم تسيير 34 رحلة مجانية منها 17 رحلة ذهاباً ومثلها للإياب بمعدل رحلة واحدة كل 40 دقيقة، مشيراً إلى تجهيز 55 عربة إضافة إلى 6 قاطرات أساسية وقاطرتي احتياط ويتم توزيعها على 3 مجموعات وهي جاهزة بشكل تام من جميع النواحي الفنية، وتوفر الراحة والآمان لجميع الركاب.

وقدر تكريتي عدد الركاب الذين سيتم نقلهم بوساطة عربات القطار مجاناً بحدود 60 ألف راكب يومياً، وذلك من محطة القدم في دمشق إلى محطة مدينة المعارض ولمسافة تصل إلى 18 كم، وتتم رحلة القطار في محطة السبينة وهي محطة تبادل بين القطار المنطلق من محطة القدم والقطار المنطلق من محطة مدينة المعارض، منوهاً بأنه يتم تجهيز جميع العربات والقاطرات بشكل كامل، إضافة إلى تجهيز وصيانة السكة الحديدية، ومحطات الانطلاق والوصول في القدم ومدينة المعارض والمحطة التبادلية في السبينة، لافتاً إلى أنه جرى الاهتمام لصالات الانتظار وساحات وحدائق المحطة وأرصفة الصعود والنزول، مضيفاً: ستشهد ساحات الانطلاق والوصول برامج ونشاطات فنية خلال ساعات الانطلاق والوصول.

وأشار تكريتي إلى أنه تم التنسيق مع الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق لتسيير باصات للنقل الداخلي من عدد من محاور مدينة دمشق إلى محطة القدم لنقل الركاب من المدينة إلى محطة القطار وبالعكس من المحطة إلى مختلف أحياء مدينة دمشق، إضافة إلى تسيير باصات للنقل الداخلي من محطة مدينة المعارض إلى باب مدينة المعارض وبالعكس، وذلك لتوفير الراحة لزوار معرض دمشق الدولي.