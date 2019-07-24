قيس وراما: فرحة لقائنا بسيدة الياسمين تضاهي فرحة التفوق

الطالبان قيس هيثم جربوع وراما ناصر علبة من أبناء محافظة السويداء جاءا في المرتبة الأولى على مستوى القطر في الفرعين العلمي والأدبي للشهادة الثانوية.

قيس حصل في الفرع العلمي على مجموع 2896 درجة، وهو طالب في مدرسة الشهيد باسل الأسد الثانية للمتفوقين في السويداء، وراما حصلت في الفرع الأدبي على مجموع 2735 درجة وهي طالبة في مدرسة الشهيد زيد كرباج في مدينة (شهبا).

وأكد الطالبان لـ«الوطن» أن نتيجة التفوق التي وصلا إليها كانت نتيجة المتابعة الدراسية منذ بداية العام الدراسي يوماً بيوم، إضافة إلى وضع برنامج دراسي مكثف أثناء فترة التحضير للامتحان الأخير عبر توزيع المواد الدراسية وساعات الدراسة التي لا تقل عن 10 ساعات يومياً.

وأكد الطالبان أن فرحة نجاحهما وتفوقهما تكللت بلقائهما مع سيدة الياسمين التي كان لها الأثر الأكبر في نفسيهما، وقال الطالب قيس: إن اللقاء كان عطراً كما الياسمين أعطاه القوة و الثقة ورفع من معنوياته وقدم له دفعاً كبيراً للاستمرار بالنجاح لما تميزت به سيدة الياسمين من التواضع والمحبة، وشكر من أعماقه هذه المبادرة وهذا اللقاء الذي يفتخر به.

بينما وصفت الطالبة راما لقاءها بسيدة الياسمين بالحلم والأمنية التي تحققت خاصة مع ما تتميز به السيدة أسماء من الذوق واللطف وتشجيعها للتفوق والمتفوقين، مشيرة إلى أنها تمنت لها مستقبلاً مليئاً بالأمل وتأكيدها على متابعة أخبـارها المســـتقبلية في التحصيــل الجامعـي.