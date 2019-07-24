اقتصاد

خطوة تحسب للصناعة: عدّادات كهرباء ذكية صنع في سورية

| هناء غانم

الخميس, 25-07-2019

كشفت مصادر حكومية لـ«الوطن» أن الحكومة تعمل بشكل جدي على توطين صناعة عدادات الكهرباء الذكية لتصنيعها محلياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والعمل على إقامة مشروع متكامل يتضمن منظومة قيادة تحكم للشبكة الكهربائية، الخاصة بإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة العدادات الكهربائية الذكية الرقمية أحادية وثلاثية الطور في سورية.
وبيّنت المصادر أنه تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الأمر، تضم كلاً من وزارتي الكهرباء والصناعة، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، مهمتها العمل على إقامة مشروع متكامل يتضمن منظومة قيادة وتحكم للشبكة الخاصة بإدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية، وسيتم قريباً اعتماد المشروع وتحديد الجهات التي سوف تشارك بهذا العمل، وعلى رأسها وزارة الصناعة ممثلة بالشركة العامــة للصناعات الإلكترونية.

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