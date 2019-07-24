انخفاض منسوب مياه نهر السن يؤثر على مصفاة بانياس

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على عقد الشركة السورية لنقل النفط لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل واختبار مجموعة من مضخات الإطفاء ومحولة ولوحات وخلايا كهربائية مع ملحقاتها مع الصمامات والإكسسوار ورافعة جسرية وبناء الغرف في منطقة الخزانات في بانياس بقيمة 448 مليوناً و855 ألف ليرة سورية.

في سياق الاستفسار عن هذا المشروع وانعكاساته صرح معاون مدير الشركة السورية لنقل النفط قيس ديب لـ«الوطن» بأن المشروع أصبح حاجة ملحة بعدما انخفض مستوى المياه في نهر السن، لافتاً إلى وجود بحيرة في نهر السن مركب عليها مجموعة من المضخات من قبل مصفاة بانياس، تسحب المياه من البحيرة، وتعطي الفائض للمصفاة من أجل استخدامها للتبريد بالإضافة للشرب.

ونوه بأنه بعد انخفاض مستوى المياه في البحيرة أصبحت مصفاة بانياس عاجزة عن إعطاء كميات كافية من المياه، وبالتالي أصبح لابد من التفكير بمشروع مضخات إطفاء خاص بالمصفاة، كما تم القيام بحفر آبار مياه ضمن المنطقة لهذا الغرض، وهذه الآبار أصبحت جاهزة، وبات الآن لابد من تركيب مشروع خاص فيها لإبقاء شبكة الإطفاء المتواجدة حول خزانات الوقود جاهزة، لافتاً إلى وجود خزانات وقود ذات سعة تخزينية كبيرة ومعظم المشتقات النفطية التي تغذي القطر موجودة في هذه الخزانات بالإضافة للنفط الخام الخاص بمصفاة بانياس.

وشدد ديب على أنه لابد من توفير شبكة إطفاء دائمة لهذه الخزانات جاهزة للتصدي لأي حريق أو أي حادث يمكن أن يحصل بالخزانات إن كان من فعل الطبيعة أو من أي فعل آخر.