75 بالمئة من مطاعم حلب أبرمت اتفاقيات مع «المالية» برقم أعمال 267 مليون ليرة

صرّح مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» بأن هناك توسعاً في تطبيق المرسوم 19 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي في المحافظة، لجهة إبرام الاتفاقيات مع منشآت الإطعام السياحية، حيث تجاوز عدد المنشآت التي أبرمت اتفاقيات مع المالية خلال النصف الأول من العام الجاري (2019) أكثر من 74% من الإجمالي، إذ بادرت نحو 97 منشأة من أصل نحو 133 منشأة لإبرام اتفاقيات برقم عمل إجمالي تم التوافق عليه بنحو 267 مليون ليرة شهرياً (أي بوسطي 2.7 مليون لكل منشأة شهرياً).

وبيّن أن تلك الاتفاقيات سمحت بتعزيز الثقة بين المالية والمكلفين، وحسّنت التحصيلات بشكل لافت، ووفرت على المالية الكثير من الوقت والعاملين في الدوائر المالية الذين كان يحتاجهم التواصل مع المكلفين، ومتابعة عمل منشآتهم، كما خففت من الاحتكاك المباشر بين العاملين في الدوائر المالية والمكلفين، وبالتالي انخفض حضور العامل الشخصي وحالات التجاوز التي تحدث جراء ذلك على حساب تحقيق واردات الخزينة العامة.

وفي التوسع مع المدير عن واقع المالية بحلب بين أن هناك حالة تأهيل مستمرة لمعظم الماليات التي خرجت عن الخدمة خلال السنوات السابقة بفعل الحرب الإرهابية على سورية، إذ يتم العمل بسرعة لتأهيل وتأمين كل مستلزمات العمل لهذه الماليات لتتمكن من تنفيذ المهام المطلوبة منها، وخاصة تقديــم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تم العمل على تأهيل سريع لمالية الشيخ نجار الصناعية وتوفير كل متطلبات العمل لها، وهي اليوم ضمن الخدمة وتعمل على تحقيق كل الخدمات التي تحتاجها المدينة الصناعية، ويتم العمل على تسهيل كل الإجراءات الممكنة للصناعيين والمستثمرين العاملين في المدينة الصناعية وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، وخاصة أن المدينة تضم العديد من كبار المكلفين، مبيناً أن هناك بالمقابل تعاوناً مع معظم الصناعيين والمكلفين مع الدوائر المالية، وحالة عالية من الالتزام تجاه المالية.