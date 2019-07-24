السودان يسحب قواته من مواقع في اليمن

كشف مصدر عسكري أن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف السعودي في حربه ضد اليمن، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، وسط حديث عن إعادة قوات الإمارات انتشارها هناك.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، لوكالة الأناضول التركية: إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها.

وأوضح أن قوات تابعة للجيش اليمني حلت محل القوات السودانية المنسحبة، في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواء عسكرياً.

ويشارك السودان في الحرب ضد اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ آذار 2015، لكنه لم يعلن عن عديد قواته المشاركة في الحرب، مع أنه أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف عنصر إلى اليمن.

هذا ويساعد تقليص الوجود العسكري الإماراتي في اليمن على خلق زخم من أجل تطبيق هدنة على مستوى البلاد هذا العام.

وقال مصدران دبلوماسيان: إن المحادثات قد تبدأ بحلول الخريف بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة لتصبح وقفاً عاماً لإطلاق النار.

وأضاف المصدران: إن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال دبلوماسيان ومصدر في المنطقة مطلع على الوضع: إن «الإمارات توصلت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات عسكرياً في حين يسلط الغرب الأضواء عليها، وهو استنتاج تشاركها فيه الرياض».

وقال مصدر في المنطقة مطلع على التطورات: إن ثمة «زخماً حقيقياً» لوقف الأعمال العسكرية بحلول كانون الأول.

وأضاف المصدر: «لا يريدون (الإماراتيون) الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها».