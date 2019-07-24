«إسرائيل» ستصدّر الغاز إلى مصر!

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أمس: إن «إسرائيل» ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

وذكر الوزير في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين، سيتم استكماله في غضون أسابيع، مضيفاً أن من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين مصر و«إسرائيل».

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد 4 أشهر.

إلى ذلك تمكنت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» المصرية من تحقيق كشف للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، بمعدلات إنتاج تصل إلى 20 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وأوضح رئيس الشركة عاطف حسن، أن عملية حفر البئر الاستكشافية «القرعة – شمال شرق 1»، والتي بدأت أعمالها في أيار الماضي، أسفرت عن اكتشاف طبقات حاملة للغاز الطبيعي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

ولفت حسن إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، كشفت عن معدلات إنتاج مبدئية تقدر بـ17 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة ومحطة معالجة الغاز بحقول أبو ماضي في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية، وذلك تمهيداً لنقل الغاز عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وكالات