فرار مسلحين من «قسد» لرفضهم التجنيد الإجباري … العثور على أكثر من ألف قذيفة من مخلفات داعش في بادية الميادين

مع العثور على مئات القذائف من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في بادية الميادين شرق البلاد، تصاعدت العمليات التي تستهدف مسلحي ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، في مناطق سيطرتها، وسط أنباء عن فرار مجموعة من مسلحيها في ريف الرقة رفضت التجنيد الإجباري.

وعثرت أمس الجهات المختصة على أكثر من ألف قذيفة هاون في مستودع من مخلفات إرهابيي داعش في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة بتصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء أنه «خلال عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب وبدلالة أحد المواطنين الشرفاء تم العثور على مستودع ذخائر مدفون تحت الأرض من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي قرب منطقة قلعة الرحبة يحتوي على كميات كبيرة من قذائف الهاون مختلفة العيارات ومغطاة بطبقات من البلاستيك».

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين «عمدوا إلى وضع الأتربة والنفايات فوقها لتمويه الموقع والذي هو مكب للنفايات في أطراف مدينة الميادين»، مبيناً أن «عمليات التمشيط والبحث مستمرة وبمؤازرة من وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري لتنظيف الموقع من مخلفات الإرهابيين».

جاء ذلك، بينما تواصلت الفوضى المترافقة مع الفلتان الأمني في مناطق سيطرة «قسد» في شرق الفرات، وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن عبوة ناسفت انفجرت بالقرب من أحد الحواجز العسكرية التابعة لـ«قسد» في منطقة السوق ببلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، دون تسجيل خسائر بشرية، بينما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة عسكرية للميليشيا في بلدة البصيرة شرق دير الزور، ما أسفر عن إصابة أحد مسلحي «قسد» بجراح خطرة.

وقبل ذلك بساعات، جرت محاولة قتل عضو فيما يسمى «مجلس دير الزور المدني» ويشغل منصب رئيس قسم العلاقات العامة، من خلال تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق قرية أبو خشب شمال غرب دير الزور، ما أدى إلى إصابة مرافقه، بحسب «المرصد».

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة في سوق قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينما تمكن مسلحون من «قسد» وفق «المرصد» من تفكيك عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة بالقرب من حاجز لهم في قرية الحوايج.

وكالات معارضة، من جانبها، أفادت بأن مسلحين اثنين من «قسد» أصيبا بجروح أمس، نتيجة انفجار لغم أرضي شرق دير الزور.

ونقلت الوكالات عن مسؤول إعلامي في «قسد» يلقب «دمهات حسكة» قوله: إن المسلحين «أصيبا بجروح استدعت نقلهم إلى نقاط طبية قريبة نتيجة إصابتهما بانفجار اللغم خلال عبورهما بآليتهم العسكرية الطريق المؤدي إلى حقل العمر النفطي في قرية الشحيل».