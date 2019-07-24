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500 للزواج و100 للوفاة أما «فقر الحال» فمجانية … ريف دمشق ترفع بدلات المخاتير

| عبد المنعم مسعود - جلنار العلي

الخميس, 25-07-2019

أقر مجلس محافظة ريف دمشق اقتراح لجنة الخدمات برفع بدل خدمات المخاتير لتصبح 500 ليرة لشهادة الزواج و200 ليرة لشهادة التعريف و100 ليرة لشهادة الوفاة أما شهادة فقر الحال فبقيت مجانية.
وأنهى المجلس دورته الرابعة أمس من دون حضور المحافظ لأي من جلساته للمرة الثانية على التوالي.
واعتمد المجلس توصية لإعادة أهالي عين الفيجة وعين الخضرة إضافة إلى توصية تقضي بفصل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مدينة دمشق واقتراح بإحداث شركة للصرف الصحي بريف دمشق وأخرى للمياه.
وأوضح مدير فرع المرور في ريف دمشق عبد الجواد عوض أن عمليات متابعة وصول السرافيس إلى نهاية خطوطها من مسؤولية المخافر في المناطق والنواحي.

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