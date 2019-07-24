سورية

موسكو: مغادرة أكثر من 17 ألف محتجز في «الركبان»

| وكالات

الخميس, 25-07-2019

أعلنت موسكو، أمس، أنه بفضل الجهود الروسية والسورية، غادر أكثر من 17 ألف محتجز في «مخيم الركبان» الواقع على الحدود السورية العراقية، وأكدت أن السلطات السورية توفر للخارجين من المخيم العودة الآمنة والكريمة، رغم تصريحات «المعارضة».
وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، للصحفيين في اجتماع لمقر الإدارة الرئيسي المشترك الروسي-السوري بحسب ما نقلت قناة «المنار» الإخبارية: أنه بفضل الجهود الروسية والسورية، غادر أكثر من 17000 شخص مخيم الركبان للنازحين.
وأضاف ميزينتسيف: «كان من الممكن ضمان خروج أكثر من 17 ألف مواطن سوري تم احتجازهم قسراً في مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف البالغة مساحتها 55 كيلومتراً، التي تحتلها الولايات المتحدة الأميركية».
وأوضح ميزينتسيف، أنه «على الرغم من تصريحات المعارضة، فإن السلطات السورية توفر للناس العودة الآمنة والكريمة من الركبان».
وذكر، أن «المخيم كان يضم، بحسب السلطات الروسية والسورية، نحو 50 ألف شخص، ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، يحتفظ المسلحون الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة بالأشخاص هناك بالقوة، ومن أجل الخروج من المخيم يطلب منهم دفع مبلغ كبير بالدولار، لا قدرة على دفعه بالنسبة للناس العاديين».
ويعيش سكان المخيم ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة على رأسها مليشيا «مغاوير الثورة» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي الموجودة في محيط المخيم، وابتزازهم والسيطرة على معظم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المخيم ومنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية. وأكدت دمشق وموسكو مراراً أن قوات الاحتلال الأميركي، تعرقل خروج المدنيين من مخيم الركبان وأن الوضع فيه قريب من كارثة إنسانية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 25-07-2019

أعتبر أن سورية جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق.. والمطلوب أن نكون أكثر نشاطاً في طرح المشاريع على بكين … مصطفى لـ«الوطن»: الصين تتهيأ للاشتراك في إعادة الإعمار بعمق ونشاط

الخميس, 25-07-2019

أفشلنا «ورشة البحرين».. ودخول العرب إلى فلسطين من البوابة الإسرائيلية خيانة … الأحمد لـ«الوطن»: مرتاحون لتعافي سورية وسيعطي «قوة إضافية» لقضيتنا

الخميس, 25-07-2019

تعزيزات إرهابية إلى ريفي حماة وإدلب.. والجيش يصليها ناراً حامية

الخميس, 25-07-2019

الاحتلال التركي واصل التحشيد.. و«قلق» لدى الميليشيات الكردية … نظام أردوغان يعلن إخفاق مفاوضات «الآمنة» مع أميركا

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock