برجك اليوم – الخميس 25 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تحاول اليوم حماية مكتسباتك وممتلكاتك على الصعد كافة فأنت مرح وحيوي، وربما تفكر اليوم بشؤون عائلية داخلية وتتابع عملية مالية مكاسب تقبضها.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تذكر دائماً أنك تحتاج نعمة الاختيار التي منحها اللـه إليك لكي تختار، والسعادة بدل الحزن والتفاؤل بدل التشاؤم والنصر بدل الهزيمة فاليوم للنشاط.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ربما تسمع أخباراً عن أشخاص يحاولون تشويه سمعتك أو التقليل من إنجازاتك، وهذا يجعلك تشعر بالظلم وكأنك تراوح في مكانك وقد ينتابك شعور باليأس.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت منفتح على الصداقات وقد تسافر وتتعرف على أناس جدد أو تخطط لدورة تدريبية أو تفكر بالجديد، وتشعر أنك محبوب ومرغوب، ما يعزز ثقتك بنفسك وبإمكانياتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تدخل نقاشات غير مجدية فلو كنت تتمنى النجاح فقلل من كلامك العفوي ومن صراحتك، ولا تعالج مشكلاتك بالعصبية والقلق، بل بالحكمة والحنان والابتسامة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تحلم بسفر أو تسعى لترقية تفرحك أو تضع دعامات صحيحة في عملك لترتب أمورك، فربما تُقدم لك عروض جيدة لأنك تمتلك الذكاء والمهارة والناس حولك كثر والعروض مناسبة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول يوم يمنحك المدح والتشجيع والاتصالات الواسعة، فاستفد من كل المعلومات الموجودة حولك، لأنك تسمع الكثير من الأخبار فاليوم للمحبة والدعم والمصالحات.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كل ما يحصل هذا اليوم قد يزعزع ثقتك فيما تفعل لتسأل نفسك ولأكثر من مرة ماذا أفعل، وأنا سأقول لك ماذا تفعل؟ كن دبلوماسياً وقلل من نقدك واصبر قليلاً.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تضيع وقتك في المجاملات أكثر من العمل ولا تظن أن أحداً سيساعدك من دون أن تطلب، فالعمل كثير اليوم وحالتك النفسية لا تساعدك على إنجازه كما تريد بالسرعة المطلوبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لقد بدأت إحدى المشكلات ذات الصلة بالعمل تسير باتجاه الحل المناسب، وقد يقل الضجيج حولك ويكثر تفاؤلك وتكثر إنجازاتك شخص يحمل لك خبراً يسعدك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم أنت مرهق وحزين وخاصة على الصعيد العائلي أو الشخصي، فحاول إيجاد مخارج مشرفة لأي مشكلة عائلية أو شخصية طارئة من دون خسائر ومن دون قرارات جادة.