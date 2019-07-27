شاحن يحدث حروقاً برقبة صاحبته

عانت فتاة أميركية من حروق من الدرجة الثانية بسبب اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها «آيفون» عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.

ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير بينما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلاً بهاتفها.

وشعرت الفتاة بحرق وألم شديدين حول عنقها، عندما لمست نهاية الشاحن العقد الذي كانت ترتديه، ونقل التيار الكهربائي إليها ما سبب اشتعالاً أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى على الفور، حيث تم تشخيص إصابتها بحروق في طبقتي البشرة (الطبقة الخارجية) والأدمة (الطبقة التي تقع مباشرة أسفل طبقة البشرة)، وهو ما يعرف بـ«حروق الدرجة الثانية».