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تمساح يخطف طفلاً أمام أعين الفلاحين

| وكالات

الأحد, 28-07-2019

هاجم تمساح مفترس طفلاً في الـ12 عاماً من عمره وأمسكه من ساقه وجره إلى مياه قناة الري، التي يسقي منها الفلاحون أراضيهم.
وذكرت صحيفة The Times of India، أن الحادث وقع في ريف ولاية أوتار براديش الهندية، عندما وصل الطفل محمد أكرم إلى قناة تجمّع مياه الري ليأخذ دلواً من مياهها.
ولحسن الحظ كان جد الطفل يعمل في حقل قريب من القناة وانتبه لما جرى، عندما سحب التمساح حفيده من ساقه ودخل به المياه.
وهرع الجد والفلاحون القريبون من موقع الحادث، وبدؤوا بضرب الزاحف بالهراوات وأجبروه على فتح فكيه وأنقذوا الطفل.
وقال والد الطفل: «كان أكرم محظوظاً لأن الكثير من السكان المحليين كانوا يعملون في الحقول المجاورة، وهرعوا لمساعدته. أنه يتلقى الآن العلاج في المستوصف القريب فهو يعاني من جراح مؤلمة، لكن الأطباء يقولون إنه لا خطر على حياته».

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