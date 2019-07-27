جائزة الدولة التقديرية للعام 2019 … صابر فلحوط للأدب وجورج وسوف للفنون ولبانة مشوّح للترجمة

في طريقنا إلى المستقبل لا بد من الاحتفاظ بنفحات التاريخ والاحتفاء به في خطوة تكريمية وتشجيعية، ومن واجبنا اليوم تقدير ذاكرتنا وتاريخنا لنبقى ونستمر، كنوع من رد الجميل والعرفان للمبدعين والمفكرين والمثقفين، الذين أطالوا واستبسلوا كل في اختصاصه من أجلنا ومن أجل سورية.

وتقوم وزارة الثقافة كل عام بانتقاء ثلاث قامات سورية يشهد لها تاريخها الغنيّ بالفكر والثقافة والفن والأدب لتكرمها وتحتفي بها لتكون مناسبة وطنية سورية بامتياز. حيث أطلقت الوزارة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2019، والتي حصدها في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط، على حين نالتها ضمن مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح. وفي مجال الفنون الفنان جورج وسوف.

ويحصل كل فائز على مبلغ قدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية، وسيحدّد لاحقاً موعد إقامة حفل تسليم الجوائز والاحتفاء بالفائزين. وفي عرض مطول سلطنا فيه الضوء على المكرمين للعام 2019:

صابر فلحوط

الدكتور صابر فلحوط تاريخ من الفكر والثقافة والتميز الإبداعي والنضال الوطني والقومي والعروبي، وهو ابن بلدة عتيل في (السويداء) عام 1935. تلقى تعليمه في السويداء، وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، ودبلوم التربية، كما حصل على دكتوراه في العلوم السياسية من بلغاريا- جامعة صوفيا.

عمل مدرساً ورئيساً لقسم التوجيه القومي، في الإدارة السياسية، ومديراً عاماً لدار البعث في عام 1970ـ وشغل منصب رئيس اتحاد الصحفيين منذ العام 1970 حتى 2006. ومديراً عاماً للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا». 1975-1992 وشغل منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العالمي بين عامي 1980-1985 ومديراً عاماً للدعاية والأنباء في سورية، ورئيس المركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير منذ العام 1980 حتى تاريخه.

مسيرة حافلة

ويعتبر الدكتور فلحوط من كبار القامات الوطنية الذي يحمل مبادئه القومية والعروبية والإنسانية والحضارية، ففي 24 شباط 1966 صدر مرسوم بتعيينه مديراً عاماً للدعاية والأنباء في سورية، وهذا الموقع كان مسؤولاً عن تصدير أخبار القطر، ورقابة الصحف والكتب والأفلام الداخلية والخارجية. وبعد عام من تسلمه مهام المدير العام للدعاية والأنباء صدر مرسوم بتعيينه ملحقاً ثقافياً في بلغاريا حيث استثمر وقته جيداً ودرس الدكتوراه بالعلوم السياسية وقام بواجباته في الإشراف على الطلبة السوريين، الذين كانوا بالمئات في بلغاريا، وبعدها عاد إلى الوطن بعد الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد ليتم تكليفه بمهام مدير عام دار البعث ورئيس تحرير جريدة البعث، كما انتخب نقيباً للصحفيين حيث بقي في هذه المهمة أطول فترة في العالم لمثل هذا المنصب، وفي العام 1975 تم تعيينه مديراً عاماً للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إضافة لمهمته رئيساً لاتحاد الصحفيين، الأمر الذي أتاح له شرف أن يكون في موكب القائد المؤسس حافظ الأسد في عشرات الزيارات الرسمية التي قام بها. وخلال الفترة ما بين 1966- 2006 ساعدته الظروف في الإسهام بتأسيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وأن يستمر نائباً لرئيس هذا الاتحاد، كما انتخب نائباً لرئيس اتحاد الصحفيين العالمي في موسكو عام 1980 وكذلك انتخب رئيساً للمركز العربي للدراسات الإعلامية منذ انتقاله من القاهرة إلى دمشق في العام 1980‏، وتم انتخابه عضواً في اللجنة المركزية للحزب في المؤتمر القطري العاشر عام 2005‏، كما أنه شاعر مبدع، وبقيّ شعره يدرس في المدارس ويغنّى في الإذاعة فترة طويلة، وأصدر عدداً من المجموعات الشعرية، والعديد من الكتب النثرية في السياسة والاجتماع إضافة إلى مئات المقالات والدراسات والمحاضرات والأبحاث في مختلف شؤون الحياة والمجتمع. ‏

مؤلفاته: (البراكين، موج البطولة، نشيد الثوار، بيدر النجوم، الميادين لفرسانها، كلمات من لهب، المسألة الفلسطينية والموقف العربي السوري، نحو الوحدة العربية، دم في حيفا، أي سلام، البعث والمستقبل القومي).

لبانة مشوح

الباحثة الدكتورة لبانة مشوح وهي من مدينة دمشق عام 1955، حاصلة على درجة الدكتوراه في اللغويات العامة من جامعة باريس. متزوجة ولها ولد وبنت، وعضو اتحاد المترجمين العرب. وحاصلة على وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس من الحكومة الفرنسية عام 2006.

حاصلة على دكتوراه في اللسانيات العامة عام 1986، وفي النحو التوليدي من جامعة باريس الثامنة، بدرجة الشرف العليا. ودبلوم الدراسات العليا الأدبية في اللغة الفرنسية عام 1978 من جامعة دمشق بتقدير جيد جداً.

عملت أستاذاً في كلية الآداب، جامعة دمشق (2005- 2016)، وأستاذاً مساعداً في كلية الآداب، جامعة دمشق (1995-2005)، ومدرساً في كلية الآداب، جامعة دمشق (1986- 1995).

وهي عضو عامل في مجمع اللغة العربية بدمشق منذ العام 2008، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنارة، ومستشارة للإستراتيجيات الثقافية والتنموية لدى الأمانة السورية للتنمية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا للتميز، وشغلت منصب وزيرة الثقافة في سورية في عام 2012- حتى 2014. وعميدة المعهد العالي للغات في جامعة دمشق منذ العام 2011 إلى 2012. ورئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها- جامعة دمشق 2005- 2009، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية وآدابها- جامعة دمشق (2007-2011). ورئيسة قسم الترجمة الفورية (تكليفاً) في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية- جامعة دمشق (2006-2012)، وعضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم الإنسانية.

وبينت الدكتورة لبانة مشوح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن: «اختياري لنيل هذه الجائزة التي صدرت في مرسوم الرئيس بشار الأسد عام 2012، شرف كبير لي بغض النظر عن كل ما حققته في حياتي، من مراتب علمية وجوائز منحت لي من جهات خارجية على إنجازاتي العلمية».

وأضافت مشوح إن: «التكريم يأتي في وقت صعب جداً يمر به وطننا وقد يراد منه إعطاء دروس، وإن العطاء والإبداع يجب ألا يتوقف والاعتراف بما حققه الآخرون يجب أن يستمر ويتعزز، كما أن الشباب بحاجة إلى مثل يتمثلون بها، تكون لهم بمنزلة القدوة في علمهم وحياتهم ومسيرتهم المهنية والعلمية، وأتحدث هنا عن كل إنسان أنجز في حياته من دون أن ينتظر مقابلاً، لأن الاعتراف العملي به وبمكانته ووجوده يشعره بفخر كبير، وأنا ممتنة لذلك وربما تضيف هذه الجوائز إلى قيمة الإنسان بنظر ذاته وليس بنظر الآخرين، وأن ما قمنا به ترك أثراً، فشكراً للسيد الرئيس».

مهام متعددة

ومن المهام العلمية والمهنية الأخرى: مترجمة، مترجمة فورية ومترجمة مؤتمرات منذ عام 1995، منسق الفريق المؤسس للمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية منذ 2002، ممثل جامعة دمشق في الفريق المؤسس لقسم اللغة الإسبانية وآدابها- كلية الآداب- جامعة دمشق، ممثل جامعة دمشق في الفريق المؤسس لقسم اللغة الإيطالية وآدابها، كلية الآداب، جامعة دمشق، أستاذة اللسانيات العامة والترجمة في جامعة دمشق ( 1986- 2016)، عضو اللجنة الوطنية لمعايير الجودة للآداب واللغات، وزارة التعليم العالي. عضو لجنة ضمان الجودة والاعتمادية، جامعة دمشق. عضو لجنة تقويم الكتب المدرسية لتعليم اللغة الفرنسية، وزارة التربية، عضو في لجان تحكيم عدد من شهادات الماجستير والدكتوراه في سورية وفرنسا. عضو في لجان القبول في المعهد الوطني للإدارة العامة (الإينا)، عضو في لجان قبول جامعية وإعلامية، خبيرة في التدريب والتأهيل الإعلامي، عضو في عدد من لجان في مجمع اللغة العربية بدمشق: لجنة ألفاظ الحضارة، لجنة المعجمات، لجنة البيئة، لجنة الإعلام، لجنة المجلة، لجنة الترجمة، لجنة اللسانيات وتاريخ اللغة، عضو اتحاد المترجمين العرب في لبنان.

كما أنها ناقدة وإعلامية نشرت عشرات المقالات والدراسات النقدية وقامت بإعداد وتقديم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، منها: كنوز الحضارة العربية (بالفرنسية)، ركن الثقافة «القناة الفضائية السورية». وشاركت في انتقاء وتدريب دفعتين من مذيعي الإذاعة السورية والتلفزيون السوري.

ونشرت العديد من الأبحاث باللغة الفرنسية في مجلات علمية محكمة، ولها العديد من الأبحاث المنشورة باللغة العربية في مجلات علمية محكمة، منها:

«دراسة توليدية تحويلية للتركيب المصدري المضاف في اللغة العربية الفصحى»، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت، العدد 43، السنة الحادية عشرة، 1993».

«من المحاكاة التركيبية إلى الاقتراض النظمي في اللغة العربية الفصحى- المبني للمجهول معلوم الفاعل»، ندوة الترجمة، المجلس الأعلى للآداب والثقافة والفنون، جامعة تشرين، 2006.

أثر الترجمة في التطور الفكري- القطاع الإداري نموذجاً، مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، أثر الترجمة في تنمية اللغة الأم- اللغة العربية نموذجاً، آليات الدماغ في اكتساب اللغة وتوليدها»، إضافة لعدد كبير من المقالات النقدية في الفكر والأدب والمجتمع.

دراسات ووثائق وندوات في إطار المشروع الوطني لتطوير المتاحف في سورية، وتدقيق عشرات الكتب المترجمة من الفرنسية إلى العربية لمصلحة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، والهيئة العامة السورية للكتاب.

وشاركت في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية في علوم اللغة والترجمة، وألقت بحوثاً عديدة.

جورج وسوف

الفنان جورج وسوف (1963من بلدة الكفرون الواقعة في طرطوس)، انتقل منها إلى مدينة حمص وعاش حياته بين سورية ولبنان. هو أب لثلاثة أولاد هم: وديع، حاتم، وجورج جونيور وابنة واحدة وهي عيون.

بدأ الوسوف حياته الفنيّة مع المواويل ما مهد له الطريق إلى عالم الفن. ومنها الموال الذي غناه في حفلة مدرسية وكان قد حفظه عن والده، ويقول مطلعه: «سألتها من وين قالت من حاصبيّا.. ولمّا غمزت إمها حاص بيّا.. ولمّا جيتها بالليل حس بيّا.. أتاري الملعون بعدو ما غفي».

ومن بعدها بدأت رحلة الشهرة والانتشار وبدأت العروض تنهال عليه في دمشق وهو في بداية العقد الثاني من عمره. وعرض عليه أن يسافر إلى لبنان وهو لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره، فوافق على الفور، وبعد ذياع صيته في أرجاء لبنان انهالت عليه الدعوات لإحياء حفلات في المقاهي الليلية والفنادق الفخمة. فما كان من الفنان جورج يزبك إلا أن ضم جورج وسوف ليرعاه وأبدى إعجابه به، وقد قدم له ألحاناً من ألحانه وكذلك فعل الفنان وديع الصافي.

وأخذ يقدم الحفلات في سورية ولبنان وأطلق عليه لقب «الطفل المعجزة ». وفي بداية احترافه غنّى للكبار مثل عبد الحليم حافظ أم كلثوم ووديع الصافي. وفي مطلع التسعينيات من القرن المنصرم غنى أغنية كاظم الساهر التي تناسبت خامة صوته وأسلوبه في الطرب وهي أغنية سلمتك بيد الله. وبعدها انتشر أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل: (الحبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر، بتعاتبني على كلمة)، من تلحين كبار الموسيقيين من بليغ حمدي، زهير عيساوي، نور الملاّح، شاكر الموجي، سيّد مكّاوي، وكان جورج وسوف ملتزماً بالأصالة الموسيقية الشرقية، ولا يهتم بكثرة الإنتاج.

إلى أن تجاوز نشاط الوسوف حدود بلاده سورية؛ وأقام حفلات في جميع أنحاء العالم العربي، وفي أوروبا، وأميركا، وكندا وأستراليا. وفي عام 1985 غنّى في مهرجان قرطاج أمام 15 ألفاً من عشّاقه، وقدم ريع الحفلة للأعمال الخيريّة.

ويملك رصيداً ضخماً من الأغاني التي قدّمها على مدى أكثر من 4 عقود، بعدما بدأ مشواره الفني مبكراً.

وتعرض جورج وسوف في أواخر عام 2011 لجلطة دماغية غاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات، حيث كان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج وعلى إثرها أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر. وفي عام 2014 كان بداية عودته مجدداً إلى الساحة الفنية.

واستحدثت سورية جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية عام 2012، حتى تمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة تقديراً لهم على عطائهم، وفاز بها خلال الأعوام الماضية كبار الكتاب والفنانين السوريين.