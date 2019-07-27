أندية الأولى تفضل تشرين!

أكثر من صدمة تعرض لها مندوبو فرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في اجتماعهم آخر الأسبوع الماضي، مع اتحاد اللعبة لمناقشة تفاصيل الدوري بموسمه الجديد وخاصة إجراء مراسم توزيع المنتخبات الـ24 عبر القرعة، لكن نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات فيه الدكتور سعيد المصري أعلن للجميع أن الاتحاد قسم الفرق إلى مجموعتين ولن يكون هناك قرعة في هذا الاجتماع وأن الدوري حدد موعد انطلاقته يوم السادس من شهر أيلول المقبل!

وهذا ما زاد الطين بلة عند جميع المندوبين الذين نقلوا امتعاضهم من تقسيم الفرق إلى مجموعتين شمالية وأخرى جنوبية، وتضم كل مجموعة 12 نادياً وهذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة وكانوا ينتظرون أن تقسم الفرق إلى أربع مجموعات ضغطا للنفقات ولمصاريف كبيرة جداً جراء خوض كل فريق لنحو 22 مباراة في كامل الموسم المقبل كما برزت في الاجتماع اعتراضات شاملة لموعد انطلاقة الدوري، وطالب المندوبون ترحيل الموعد إلى شهر تشرين الأول لتحقيق الاستعداد والتحضير له بشكل اكبر وكان رد نائب رئيس الاتحاد أنه طالب مندوبي الأندية برفع مقترحهم هذا لاتحاد اللعبة عبر كتب رسمية لأجل دراسته وإقراره في أول اجتماع قادم لاتحاد اللعبة!

وبانتظار الجواب الاتحادي فقد ضمت المجموعة الجنوبية كما أسلفنا 12 فريقاً هي حرجلة وجرمانا وجيرود والنبك والكسوة ومعضمية الشام والنضال والمجد والمحافظة والعربي والشعلة واليقظة الذي كسب قبل أيام خدمات لاعب المنتخب والجيش سابقا ماجد الحاج ووقع معه رسمياً!

وسيلعب في الأسبوع الأول من دوري أندية الدرجة الأولى لهذه المجموعة جيرود مع حرجلة والكسوة مع جرمانا والمحافظة مع الشعلة والمجد مع النضال والنبك مع معضمية الشام والعربي مع اليقظة.

بينما ضمت المجموعة الشمالية 12 فريقاً أيضاً هي مورك وشرطة حماة والحرية ومصفاة بانياس وعفرين وعامودا وعمال حماة وعمال حلب وقمحانة وحرفيو حلب والجهاد والتضامن، وستشهد المجموعة تلك ست مواجهات في الأسبوع الأول فيلتقي التضامن مع الجهاد وعمال حلب مع الحرفيين وعمال حماة مع قمحانة وعامودا مع مصفاة بانياس والحرية مع عفرين ومورك مع شرطة حماة، على أن يصعد الفريق الذي يحتل صدارة كل مجموعة مباشرة إلى الدوري الممتاز!