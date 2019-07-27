خسارة قاسية للملكي

تواصلت مباريات الكأس الدولية للأبطال أمس فخسر ريـال مدريد أمام جاره أتلتيكو بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، وانتهى الشوط الأولى بخمسة أهداف نظيفة ثم سجل أتلتيكو الهدف السادس مطلع الشوط الثاني ليأتي التقليص عن طريق ناتشو في الدقيقة التاسعة والخمسين ثم تتضاعف الغلة إلى 7/1.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة سجل الملكي هدفين مقللاً من حجم الخسارة.

رجل المباراة الأول هو دييغو كوستا الذي سجل أربعة أهداف أحدها من جزاء ثم طرد في الدقيقة الرابعة والستين.

واليوم يلعب عند العاشرة ليلاً ميلان مع بنفيكا.