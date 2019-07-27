فوز كبير للجيش في نهائي السلة

يتجدد اللقاء مساء اليوم بين الجلاء والجيش ضمن سلسلة مباريات نهائي بطولة دوري كرة السلة، في لقاء يتوقع أن يكون قوياً من الفريقين اللذين يسعيان للخروج بنتيجة إيجابية تريحهما في اللقاءات القادمة، وخاصة الجلاء الساعي لتسجيل فوز في حلب يؤكد من خلاله لجمهوره أن وصوله للنهائي لم يكن طفرة، بينما الجيش يسعى لخطف نقاط اللقاء الثاني من أجل أن يلعب بأريحية كبيرة في لقاءات العاصمة ويحسم النتيجة قبل أي حسابات جديدة عن اللقاء الفاصل، يذكر أن الفريقين التقيا مساء يوم الجمعة الفائت في أول لقاءاتهما بالدور النهائي، وتمكن الجيش بخبرة لاعبيه من تحقيق الفوز بنتيجة (81-45) والأرباع في المباراة حسمها الجيش لمصلحته بواقع (18-13) و(22-9) و(18-11) و(23-12).