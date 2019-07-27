الخضور والجاموس في تشرين

تابعت إدارة نادي تشرين مسلسل تعاقداتها التي كان آخرها التعاقد مع اللاعبين مصطفى جاموس لاعب حطين السابق وحسن خضور لاعب الساحل الذي شارك مع المنتخب الأول في دورة نهرو التي أقيمت مؤخراً في الهند على حين أكد اللاعب ورد السلامة على صفحته الشخصية مغادرته للفريق، أما فيما يخص لاعب الفتوة حارث النايف الذي تداولت صفحات إلكترونية خبر انتقاله إلى تشرين فلا شيء رسمياً حتى الآن.

كما قامت الإدارة بتعيين جعفر ديوب إدارياً لفريق الرجال ويذكر أن الديوب عمل في الموسم الماضي إدارياً للفريق أيضاً.