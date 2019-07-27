العربي وشهبا ينتصران للشهداء

تخليداً لأرواح شهداء العزة والكرامة في ذكراهم السنوية الأولى التقى ناشئو العربي مع ناشئي شهبا في مباراة كرنفالية رائعة قدم فيها الفريقان بعض اللمحات الفنية وانتهت رقمياً بفوز العربي بهدف سجله يزن مرشد.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة إجلال وإكبار لأرواح الشهداء تلاه نشيد حماة الديار ثم قدم درعان للفريقين بهذه المناسبة، حيث قدم رئيس النادي العربي درعاً لرئيس نادي شهبا وقدم رئيس اللجنة التنفيذية درعاً لرئيس النادي العربي.

وكان من المقرر أن تجري الفعالية بمشاركة نادي الجيش الذي اعتذر وأيضاً اعتذر البديل نادي الشرطة فأقيمت المباراة بين فريقي المحافظة تجسيداً لهذه المناسبة وتخليداً لذكرى الشهداء الأبطال.