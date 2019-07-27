رياضة

العربي وشهبا ينتصران للشهداء

| السويداء - عبد السلام جباعي

الأحد, 28-07-2019

تخليداً لأرواح شهداء العزة والكرامة في ذكراهم السنوية الأولى التقى ناشئو العربي مع ناشئي شهبا في مباراة كرنفالية رائعة قدم فيها الفريقان بعض اللمحات الفنية وانتهت رقمياً بفوز العربي بهدف سجله يزن مرشد.
الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة إجلال وإكبار لأرواح الشهداء تلاه نشيد حماة الديار ثم قدم درعان للفريقين بهذه المناسبة، حيث قدم رئيس النادي العربي درعاً لرئيس نادي شهبا وقدم رئيس اللجنة التنفيذية درعاً لرئيس النادي العربي.
وكان من المقرر أن تجري الفعالية بمشاركة نادي الجيش الذي اعتذر وأيضاً اعتذر البديل نادي الشرطة فأقيمت المباراة بين فريقي المحافظة تجسيداً لهذه المناسبة وتخليداً لذكرى الشهداء الأبطال.

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