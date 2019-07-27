رياضة

في كرة الاتحاد.. عودة السباعي … معلقة والجطل خيار مناسب

| حلب – فارس نجيب آغا

الأحد, 28-07-2019

لم تحدث أي تطورات حتى الآن يمكن الحديث عنها في كرة الاتحاد وكل شيء متوقف على قدوم المدرب ياسر السباعي مع تمدد عملية القدوم التي طالت كثيراً والفريق مازال مشتتاً ولم يجتمع رغم حجم العقود التي أبرمها النادي مع كوكبة ضخمة من اللاعبين وبأرقام فلكية، وتدخل قضية السباعي منعرجاً جديداً حيث باتت الجماهير تطالب بحسمها لأن الوقت تأخر وبداية فترة التحضير يجب أن تكون قد انطلقت منذ فترة، وهذا لن يكون بمصلحة الفريق لأن الزمن يسير دون أي تقدم ولو خطوة واحدة بينما يقضي السباعي إجازته السنوية بإحدى الدول الأوروبية مع تصريحات بدرت منه حول وجود بعض الصعوبات التي قد تواجه قدومه لسورية، معتبراً أن كتاب الإعارة لم يصل حتى الآن إلى نادي الخريطيات حيث مكان عمله كمشرف للفئات العمرية وهناك برامج وضعت استعداداً للموسم الجديد وقد يكون هناك عائق في إيجاد البديل المناسب بعد انقضاء هذا الوقت، ويعيش نادي الاتحاد فراغاً كبيراً لعدم صدور قرار لجنة تسيير الأمور حتى الآن وهذا شيء يضر بالنادي كثيراً رغم أن القرار قد اتخذته اللجنة التنفيذية في حلب لكن لا أحد يعلم سبب التأخير.

مفاوضات ورحيل

الاتحاد لم يغلق كشوفاته وهناك مساعٍ لضم عدد من اللاعبين كما يصلنا بوجود مفاوضات مع إبراهيم سواس والتواصل مع حازم محيميد الموجود في العراق، وسيكون هناك خيار لضم أحدهما خلال الساعات القليلة القادمة ومازال البحث جارياً عن مهاجم ثالث بجانب عبد اللـه نجار ومروان الصلال لكن بوتيرة منخفضة، وخاصة أن المبلغ المخصص من قبل الشركة الداعمة قد نفذ وهناك تواصل لتقديم المزيد من الدعم المالي عند الضرورة بينما تم فسخ عقد اللاعب زكريا العمري بطلب منه وقد منحه النادي صك الرحيل ليوقع على كشوفات نادي تشرين، حيث اعتبرت الجماهير تلك الخطوة غير مناسبة وليست بمحلها ومن المفروض التمسك باللاعب الذي قضى سنوات كثيرة في نادي الاتحاد ومن ثم رحل إلى فريق منافس وهذا خطأ كبير.

المدرب الأنسب

الاتحاد ثبت مشاركته في دورة تشرين الكروية بشكل مبكر والفريق غير موجود حتى الآن على الأرض، وكل من وقع من خارج المحافظة عاد إلى مكان اقامته فهل يكفي أسبوعان لفترة تحضير حتى يدخل الفريق معترك المباريات، وهل فعلاً المشاركة جاءت بتوقيت صحيح للمدرب القادم الذي سيكون ربان السفينة وهو غير واضح ولم يعرف اسمه؟! والبعض يعتقد أن قدوم السباعي بات من الماضي ويجب على المسؤولين الإسراع بإيجاد بديل وعدم الانتظار أكثر من ذلك لأن الوقت يداهمهم وفترة التحضير ستكون كارثية مقابل ما يحدث مع تردد اسم المدرب هيثم جطل فهو الأنسب من بين الأسماء الموجود حالياً على الساحة السورية بعد أن أقفل موضوع عودته إلى البحرين بشكل نهائي وقد يكون خياراً مناسباً لفريق الاتحاد من وجهة نظر خبراء اللعبة والمتابعين.

مقالات ذات صلة

الأحد, 28-07-2019

بعد الصفقات الخيالية.. إلى أين يسير الدوري الممتاز؟ المال وحده لا يصنع بطولة فهل نملك مقوماتها؟

الأحد, 28-07-2019

قبل ساعات من بطولة غرب آسيا … مشاركاتنا شبه دائمة ونتائجنا متفاوتة ولقب يتيم

الأحد, 28-07-2019

سوق الانتقالات الصيفية ومسلسلات لا تنتهي من الإشاعات والتقارير … حمى الغلاكتيكوس تنتقل إلى كبار أوروبا

الأحد, 28-07-2019

الحكم الدولي القوجه: عودتي للسلة السورية قد تكون قريبة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock