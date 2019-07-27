وزير النقل: ننسق مع وزارة المالية لتأمين الاعتماد اللازم لإنارة طريق المحلق الشرقي في جبلة

الموضوع: رد توضيحي حول ما تم نشره عن موضوع إنارة طريق المحلق الشرقي في جبلة:

نبين لكم حول ما نشرته جريدة «الوطن» العدد 3182 تاريخ 3/7/2019 بخصوص إنارة محلق جبلة الشرقي:

– تمت الموافقة على إدراج مشروع إنارة محلق جبلة الشرقي ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لعام 2018 ورصد الاعتماد المالي اللازم له ضمن كتلة الاعتمادات الاستثمارية الإجمالية المخصصة لوزارة النقل والجهات التابعة لها بموجب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12684/1 تاريخ 20/9/2018، وبتكلفة تقديرية مقدارها 210 ملايين ليرة سورية.

– تضمنت التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 4392/1 تاريخ 26/3/2019 في مجال الإنفاق الاستثماري الفقرة /2/ التريث في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الممكن تأجيلها الفقرة /4/ (عدم إدراج مشاريع جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى)، مما اضطر للتريث حالياً والعمل على التنسيق مع وزارة المالية لتأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أعمال المشروع الذي نراه مهماً لخدمة الأهالي وخاصة خلال الليل كون المشروع أعطى مساحات واسعة من التنزه والاستجمام بعيداً عن ضجة وازدحام المدينة، وفتح العديد من الاستثمارات الاقتصادية والحيوية على جانبيه.

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المكتب الإعلامي

وزارة النقل