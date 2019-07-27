2527 طالباً في الامتحانات التكميلية للثانوية العامة في القنيطرة

بيّن رئيس قطاع التربية في المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة محمد الجبر أن أعداد الطلاب المسجلين للدورة الثانية 2019 في الشهادة الثانوية العامة وبكافة فروعها والتي ستنطلق اليوم 2527 طالباً وطالبة بين مكمّل ومحسن، منوهاً بأنه تم توزيعهم على 23 مركزاً امتحانياً على أرض المحافظة وفي تجمعات دمشق وريفها، علما أن عدد المتقدمين بالدورة الأولى 5248 طالبا.

لافتاً إلى أنه للعام الثاني على التوالي وزارة التربية تحرم الطلاب الأحرار الذكور من أبناء القنيطرة بالتقدم للامتحانات ضمن المراكز الموجودة في المحافظة نتيجة التعليمات الوزارية، وكأن القنيطرة المحافظة الوحيدة التي كانت تسيء إلى العملية الامتحانية رغم أن عدد حالات الغش كانت محدودة جداً في الدورة الأولى والبالغة 158 حالة فقط مقارنة مع باقي المحافظات.

وأشار الجبر إلى أن عدد طلاب الفرع الأدبي المتقدمين للدورة الثانوية 997 طالباً منهم 790 يرغبون بتحسين علاماتهم في حين 207 طلاب لديهم إكمال بالمواد التي رسبوا بها في الدورة الأولى، أما بالنسبة لعدد الطلاب الفرع العلمي فقد بلغ 1251 طالباً منهم 1026 طالباً يرغب في تحسين الدرجات و205 مكملين، على حين أن طلاب الشرعية 7 فقط منهم 5 يرغبون بتحسين علاماتهم، وفي التعليم المهني فهناك 139 طالباً في الثانوية الصناعية سجلوا بالدورة الثانية منهم 50 طالبا للتحسين و89 للإكمال، إضافة إلى 116 طالباً بالثانوية التجارية منهم 66 للتحسين و50 للإكمال والثانوية النسوية فقط 17 طالبة 3 للتحسين و17 للإكمال.

وأوضح أنه تخفيفاً على الطلاب تم إحداث 9 مراكز على أرض المحافظة وتم تجميعهم في ثلاث مدارس، إضافة إلى مركزين في تجمع جديدة عرطوز الفضل و6 مراكز في الزاهرة و6 بمساكن برزة، مؤكداً انجاز مديرية التربية كافة الترتيبات والمستلزمات المتعلقة بإجراء امتحانات الدورة الثانوية بشهادة الثانوية العامة وتأمين مراكز امتحانيه آمنة ومريحة لكل من الطلاب والمراقبين.

ولفت الجبر إلى قبول اعتراض 18 طالباً وتمكّنهم من تحسين علاماتهم في الدورة الامتحانية الأولى، موضحاً أن أحد الطلاب نجح بالثانوية العامة بعد أن كان راسبا بمادة التربية الإسلامية وأصبح بإمكانه التقدم لتحسين علاماته في ثلاث مواد يرغب في تقديمها، إضافة إلى 16 طالبا من الفرع العلمي وطالب وحيد بالفرع الأدبي وطالب بالتعليم المهني اختصاص الحاسوب.

وأوضح أن 7 طلاب حسّنوا درجاتهم بمادة الأحياء وهناك طالب وحيد بالتربية الإسلامية واثنان بالكيمياء واثنان بالرياضيات وطالب واحد في كل من الفيزياء واللغة الفرنسية والتربية الوطنية، وذلك بعد دراسة الاعتراض الذي تقدموا به في الموعد الذي حددته وزارة التربية.