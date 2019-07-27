تنصيب نجل تحسين بك أميراً للإيزيديين في العراق والعالم … إقليم كردستان العراق يتهم «حزب العمال الكردستاني» بقتل نائب القنصل التركي

اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق «حزب العمال الكردستاني» بالوقوف وراء مقتل، عثمان كوسيه، نائب القنصل التركي، بإطلاق النار عليه في مطعم في أربيل منتصف شهر تموز الجاري.

وأكدت سلطات إقليم كردستان أن اتهامها استند إلى اعترافات المشتبه فيه، مظلوم داغ، الذي اعتقل قبل أسبوع، ونشرت الأجهزة الأمنية المحلية صوره في وسائل الإعلام.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان: إن «3 أتراك و3 عراقيين أوقفوا لتنفيذهم الهجوم الذي جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من مسؤول في «حزب العمال الكردستاني» في جبال قنديل، في شمال الإقليم، حيث أطلقت أنقرة مؤخراً عملية جوية هي «الأوسع نطاقاً» ضد حزب العمال الكردستاني.

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان بعد 4 أيام على مقتل كوسيه توقيف المشتبه في تنفيذه العملية، وهو كردي من تركيا عمره 27 عاماً، على حين قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية: إنه شقيق نائبة عن «حزب الشعوب الديمقراطي التركي» الذي يتهمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، بأنه وثيق الصلة بـ«حزب العمال الكردستاني».

وسبق للجناح العسكري في «حزب العمال الكردستاني» أن نفى صلته بمقتل نائب القنصل التركي، غير أن عدداً من الخبراء يرجحون مسؤوليته عن العملية التي أودت أيضاً بحياة عراقيين اثنين، ويقولون إنه قد يكون سعى إلى الانتقام بعدما اتهم الجيش التركي بقتل عدد من مسؤوليه في غارات وهجمات.

ومنذ وقت طويل، يضم الإقليم ذو الحكم الذاتي مجموعات مسلحة معارضة لأنقرة وطهران، من بينها «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا «إرهابياً»، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في سياق آخر نصب المجلس الروحاني الإيزيدي «أعلى هيئة دينية للإزيديين»، أمس الأمير حازم تحسين بك أميراً للديانة الإيزيدية في العراق والعالم، في مراسم تمت في معبد «لالش» شمالي العراق.

وجاء اختيار حازم نجل الأمير تحسين بك، بعد رحيل والده الذي توفي في كانون الثاني الماضي، من بين ستة مرشحين من عائلته للمنصب، وسيدير الأمير شؤون نحو مليون إيزيدي منتشرين في أنحاء العالم.

وقال تحسين بك بعد توليه منصبه الجديد: «سنعمل مع أربيل وبغداد لإعادة إعمار قضاء سنجار، وسنعزز علاقات الإيزيديين مع المكونات كافة في العراق وكردستان».

وارتدى حازم تحسين بك خلال المراسم زي الإمارة، وعمد بماء كاني سبي (النبع الأبيض) المقدس، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مراسم تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ 75 عاماً.

يذكر أن الأمير الجديد ولد في قرية باعدري في محافظة دهوك، شمالي العراق، عام 1963، وهو متزوج وله ابنان وبنت، وحاصل على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة بغداد، وأصبح وكيلاً لوالده منذ عام 1989، كما أنه عضو برلمان إقليم كردستان العراق للدورة الثالثة.