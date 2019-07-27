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واشنطن بوست: أميركا ترفض إطعام الآلاف من مدنيي «الركبان»

| وكالات

الأحد, 28-07-2019

أكدت صحيفة «واشنطن بوست»، أن قوات الاحتلال الأميركية تحاصر المدنيين المتحجزين في «مخيم الركبان»، الواقع على الحدود السورية الأردنية العراقية ويبعد 15 كم فقط عن قاعدة «التنف» العسكرية غير الشرعية التي أقامتها في المنطقة.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن الصحيفة قولها في تقرير لها: «إن الحكومة الأميركية ترفض إطعام 30 ألف مدني سوري موجودين في مخيم الركبان»، ولفتت إلى أنه مع تصاعد الأزمة الإنسانية التي تضرب المخيم، تقف الولايات المتحدة بموقع المتفرج، فهي تشاهد المدنيين وهم يتضورن جوعاً، ومهددين فعلاً بالموت نتيجة للجوع.
والمدنيون الموجودون في «مخيم الركبان»، هم من الذين فروا من إجرام تنظيم داعش الإرهابي، وأغلبهم من ريف حمص ومدينة تدمر.

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