وزير التربية لـ«الوطن»: أكثر من 109 آلاف إلى امتحانات الدورة التكميلية لـ«الثانوية» اليوم

أكد وزير التربية عماد العزب أن عدد المتقدمين الإجمالي للدورة التكميلية للشهادة الثانوية التي ستبدأ اليوم في مختلف فروعها بلغ 109695 طالباً يتوزعون على 693 مركزاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العزب أن عدد الطلاب المتقدمين من الفرع الأدبي وصل إلى 27705 طلاب وطالبات، على حين بلغ المتقدمون للعلمي 72467، مشيراً إلى أن الطلاب يتقدمون لمقرر واحد أو اثنين وحتى ثلاثة مقررات كحد أقصى لتحسين وضع علاماتهم على أن تستمر الامتحانات لمدة أسبوعين.

وبين العزب أنه بلغ عدد المتقدمين في مادة الفيزياء 23415 طالباً، وفي اللغة الفرنسية 6896، وفي علم الأحياء 40554، وفي التربية الإسلامية 1706، والمسيحية 21، واللغة العربية 16413، والرياضيات 34706، والتربية الوطنية 14975، واللغة الإنكليزية 1301، وأخيراً للكيمياء 19336 طالبا.

وفي الفرع الأدبي أوضح العزب أن عدد الطلاب في الفلسفة بلغ 9475 طالباً، واللغة الفرنسية 4880، والتاريخ 7777، والتربية الإسلامية 726، والتربية المسيحية 13، واللغة العربية 13785، والجغرافيا 1161، والتربية الوطنية 7008، وفي اللغة الإنكليزية 9961 طالباً.

وأكد أن العمل مستمر خلال فترة عيد الأضحى بشكل متواصل على مدار الساعة، منوهاً بأن فكرة دمج امتحانات «البكالوريا والشهادة الإعدادية» مؤخراً في الدورة الامتحانية جاء بهدف التسهيل على موضوع مراقبة الامتحان.

وبحسب بيان للوزارة تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حسن سير الامتحانات، من جهة توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر، كما تم توزيع عدد كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المحافظات.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الاعتماد على الذات وعدم الاهتمام بالتوقعات والنماذج المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تشتت الذهن وتهدر الوقت.