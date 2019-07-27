المقداد: كل مواطن سوري يعتز بدعمه للمقاومة

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن «سورية لم تبخل لا بجيشها ولا بالأسلحة التي قدمتها، ولا بالمقاتلين، ولا باستقبال عائلات أبطال المقاومة، الأمر الذي يعتز به كل مواطن سوري»، لافتاً في حديث مع قناة «المنار»، إلى أن «محور المقاومة أثبت وجوده وفعاليته على الأرض، وعندما نتحدث عن محور المقاومة نتحدث عن حزب اللـه وإيران وسورية، وهي جهات أعلنت أنها تقف إلى جانب الحق وتحرير الأراضي العربية المحتلة».

ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين ​إلى أن «سورية كانت في طليعة من يتصدى للمخططات الأميركية الغربية والإسرائيلية، مع حلفائها في ​المقاومة​ اللبنانية خاصة مع ​حزب اللـه​» والقوى التي أرادت أن تحصل على شرف المساهمة في صنع الانتصارات».