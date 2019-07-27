القلاع: مناقشة الرؤية التنفيذية للوصول إلى سوق داخلية منظمة … فتوح: أشخاص اغتنوا بطرق غير مشروعة وانتسبوا لغرف التجارة

كشف رئيس اتحاد غرف التجارة في سورية غسان القلاع أنه ستتم مناقشة الرؤية التنفيذية للوصول إلى سوق داخلية منظمة خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اليوم، معتبراً أن تكليف الحكومة للاتحادات الاقتصادية في تقديم رؤية تنفيذية للوصول إلى هذه السوق لا يعني توجيه اتهام مبطن للتجار باحتكار التجار للمواد والسلع.

وكلفت الحكومة خلال اجتماعها مع الاتحادات الاقتصادية اتحاد غرف التجارة السورية تقديم رؤية تنفيذية للوصول إلى سوق تجارية داخلية منظمة يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار، وتوفر أفضل المنتجات والخدمات الأساسية بأنسب الأسعار.

وأكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة عبد الناصر الشيخ فتوح أن الاتحاد سوف يكلف غرف التجارة في المحافظات بإجراء الدراسات اللازمة في هذا الخصوص وإرسالها للاتحاد الذي سيخرج بعدها بمذكرة واحدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» نوّه فتوح بوجود بعض حالات الاحتكار للمواد المختلفة من ضعاف نفوس، مضيفاً: أرى أنه يجب أن يكون لدى الغرف ضبط لنظام الانتساب إليها واشتراط على المنتسبين أن يكون بعيداً كل البعد عن الغش والاحتكار والتدليس والتهريب.

وأضاف: البلد خرجت من حالة حرب وهناك أشخاص كسبوا أموالاً كثيرة بطرق غير مشروعة وانتسبوا من خلالها لغرف التجارة، مشيراً إلى أنه تم الاقتراح على اتحاد غرف التجارة العمل بميثاق شرف مزاولة المهن التجارية المطبق في بعض الدول، لفصل التاجر الذي تثبت عليه التهريب أو الغش والتدليس من غرفة التجارة المنتسب إليها.