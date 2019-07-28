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فتاة تغسل شعرها بالماء كل بضعة أشهر

| وكالات

الإثنين, 29-07-2019

امتنعت طالبة من قرية إيناري الفنلندية عن استخدام الشامبو وكل منتجات تنظيف الشعر سنتين كاملتين وتغسل شعرها بالماء فقط مرة واحدة كل بضعة أشهر.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن آيرس هايكينين، البالغة من العمر 24 عاماً، هي من أتباع حركة شعبية لمدوني الجمال في الإنترنت، يرفضون قطعياً استخدام أي منتجات لتنظيف الشعر.
ويؤكد أعضاء هذه الحركة أن شعر الإنسان ينظف نفسه بنفسه بواسطة الزيوت الطبيعية التي تفرزها قشرة الرأس.
وعانت آيرس لفترة طويلة حكة في فروة الرأس، ما دفعها لاستخدام وسائل وأساليب شتى للتخلص منها، بما في ذلك خل التفاح ومحلول الصودا، لكنها وجدت الحل بامتناعها عن استخدام أي منتج لغسل شعرها منذ 2017، وأخذت تغسل شعرها مرة كل بضعة أشهر بالماء فقط مع إضافة قطرة من زيت جوز الهند.
وأكدت آيرس أن هذه العادة والطريقة في غسل شعرها غيرت حياتها إلى الأبد، حيث قالت: «كنت أغسل شعري مرة كل يومين، وكان شعري نظيفاً جداً. ونتيجة لذلك، أصبحت فروة شعري جافة وتحرضني على الحكة دائماً. ولكنني عندما توقفت عن استخدام الشامبو، اختفت الحكة. في البداية كنت أشعر بأن شعري أصبح دهنياً، لكن الأمر يستحق المعاناة قليلاً، لأن شعري عاد طبيعيا بعد فترة».

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سر فائدة تناول تفاحة واحدة يومياً

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