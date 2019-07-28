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هذه حاجتنا من البروتين يومياً

| وكالات

الإثنين, 29-07-2019

من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يومياً، لأن البروتينات تعطي الجسم 10-35 بالمئة من السعرات الحرارية التي يحتاجها.
يشير أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، إلى أنه وفقا للبيانات المتوافرة، يجب عند ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي صحي تناول البروتينات، حيث تساعد البالغين على زيادة الكتلة العضلية والتخلص من الوزن الزائد.
يؤكد خبراء التغذية أنه يجب أن يكون تناول البروتينات مرتبطا بالحالة الصحية للشخص. عموماً يجب أن يتناول الشخص السليم يوميا 0.8-1.0غ من البروتينات لكل كيلوغرام من وزنه. أي إذا كان وزن المرأة مثلاً 68 كيلوغراماً فعليها تناول 54-68 غراماً من البروتينات يومياً.
ويشير الخبراء، إلى أنه من الضروري أن يحصل الجسم على البروتينات بصورة دائمة- يوماً بعد يوم. وعدم الحصول على البروتينات خلال فترة طويلة، أو على العكس تناولها أكثر من الحاجة يوميا يضر الجسم.
أفضل مصادر البروتينات وفقاً لخبراء التغذية هي التي يحصل عليها الجسم من مواد حيوانية المصدر مثل مشتقات الألبان، ولحوم غير دهنية، وبياض البيض. ومصادر نباتية كفول الصويا والبقول والمكسرات والبذور.

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