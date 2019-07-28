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عبد المنعم عمايري: أمل عرفة امرأة خاصة

| الوطن

الإثنين, 29-07-2019

قال الممثل السوري النجم عبد المنعم عمايري إنه لا يفكر بالزواج على الإطلاق بعد انفصاله عن الممثلة النجمة أمل عرفة، فهي امرأة خاصة ومميزة وخصوصاً بأمومتها، كما أنها فنانة لا تشبه أحداً، ولكن لن أختار امرأة تشبهها، أمل لا يوجد من يشبهها.
كما رفض عمايري خلال الحلقة، تسمية ممثل وصل إلى النجومية وهو لا يستحقها، مؤكداً أنه ضدّ هذا المصطلح، وأن الكلمة الأنسب هي كلمة ممثل أو ممثلة، وأنّ الممثل الحقيقي يصل إلى النجومية.
وكشف خلال برنامج «أكلناها» على قناة «لنا» أنه كان يخترع الذرائع من أجل رفض المشاركة بمسلسل «باب الحارة»، لأنه يرفض المشاركة بعمل يدعو إلى الجهل ويشوه الحقائق.

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