40 ألف بئر ماء غير مرخص من أصل 53 ألف بئر في ريف دمشق

كشف تقرير لمديرية زراعة ريف دمشق أن إجمالي عدد آبار الري في المحافظة وصل إلى 53390 بئراً منها أكثر من 40 ألف بئر غير مرخصة مبيناً أن إجمالي هذه الآبار يروي مساحة تتجاوز 47 ألف هكتار.

وبيّن التقرير أن عدد مشاريع التحول إلى الري الحديث في المحافظة بلغ 118 مشروعا تبلغ نسبتها من إجمالي المساحات الممكن تحويلها 43 بالمئة بواقع مساحة يقدر بأكثر من 22 ألف هكتار.

وأشار التقرير إلى أن خطة الغراس المثمرة للربع الثاني من العام الحالي بلغت 362 ألفاً نفذ منها أكثر من 282 ألفاً وزع منها أكثر من 172 ألف غرسة يضاف لها أكثر من 26 ألف غرسة استلمتها المديرية من المحافظات الأخرى على حين بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية المستثمرة 1077 بيتاً منها 258 من بيوت الزينة و685 للخضار الورقية و9 بيوت للبندورة والنعنع و105 لشتول الخضر.

وبيّن التقرير أن خطة ريف دمشق للنصف الأول من العام الحالي إنتاج ما يقارب 299 ألف طن من إنتاج الأشجار المثمرة منها نحو 48 ألف طن من الزيتون 107 آلاف طن من التفاح و68 ألف طن من الكرز 32 ألف طن من المشمش 27 ألف طن من العنب و15 ألف طن من الإجاص.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي الأراضي القابلة للزراعة يتجاوز 211 ألف هكتار ناهز حجم المستثمر منها 129 ألف هكتار على حين يتبقى نحو 83 ألف هكتار غير مستثمرة مبيناً أن إجمالي مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة يتجاوز 218 ألف هكتاراً منها 138 ألف هكتار أراض صخرية ورملية و3117 هكتاراً بحيرات ومستنقعات وأكثر من 76 ألف هكتار أبنية ومرافق عامة مشيراً إلى أن مساحة المروج والمراعي تتجاوز 1313000 هكتار على حين تبلغ مساحة الحراج في المحافظة أكثر من 58 ألف هكتار.

ولفت التقرير إلى أن خطة الحراج في المحافظة للنصف الأول من هذا العام نفذ منها أكثر من 282 ألف غرسة للأشجار المثمرة والزيتون في وقت نفذ من خطة المشاتل مليون غرسة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأراضي المزروعة من الخضار الصيفية بلغ 1556 هكتارا ومن المحاصيل العلفية 1273 هكتاراً ومن البطاطا الصيفية 1219 هكتاراً على حين تجاوزت مساحة الأراضي التي زرعت بالخضار الشتوية 5 آلاف هكتار وبلغ إجمالي المروي من محصول اليانسون 880 هكتاراً وزرع 309 هكتارات بالوردة الشامية.

وكشف التقرير أن عدد رؤوس الأغنام في المحافظة تجاوز 1665000 رأس وتجاوز عدد رؤوس الماعز 391 ألفاً والأبقار من 100 ألف رأس وخلايا النحل أكثر من 31 ألف خلية على حين بلغ عدد المداجن 555 مدجنة منها 451 مدجنة مرخصة وبلغ إنتاجها من اللحم الأبيض 2150 طناً وتجاوز إنتاجها من البيض 868 ألف بيضة.