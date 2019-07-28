دراجو بردى يتفوقون ويحصدون الألقاب

حقق دراجو نادي بردى نتائج جيدة في البطولة التي جرت في اللاذقية نهاية الأسبوعي الماضي، وشارك دراجو النادي ضمن منتخب دمشق بفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال.

وحقق اللاعب أسامة الصباهي المركز الأول بسباق الفردي (عام) لمسافة 40كم بفئة الشباب (تحت 23 عاماً) والمركز الأول بسباق الفردي (ضد الزمن لمسافة 20كم) وجاء الدراج أيهم لبابيدي بالمركز الرابع بسباق الفردي (تحت 23 عاماً) وحصل الدراج أحمد عبد الله على ثالث الترتيب بفئة الناشئين والأشبال بسباق الفردي عام (30) كم، كما جاء الدراج محمد غيث ملحم رابعاً بالسباق نفسه.

ونال الدراج أحمد عبد الله المركز الثاني بسباق الفردي (ضد الزمن) لمسافة (20) كم.

ويذكر أن البطولة كانت ناجحة ومنافساتها شديدة وبمشاركة واسعة من دراجي (11) محافظة، وأفرزت البطولة كما قال أمين سر اتحاد اللعبة مواهب وخامات عديدة سيكون لها مستقبل كبير.

وتعتبر لعبة الدراجات في نادي بردى من أهم الألعاب الممارسة بالنادي وهي تلقى اهتماماً كبيراً من إدارة النادي، وخصوصاً أن بعض الدراجين يمارسون لعبة الترياتلون التي يحتفظ النادي بألقابها، وله إنجازات عديدة على الصعيد الخارجي.

رضا ولكن؟

أبدى رئيس نادي بردى الرياضي محمد الحموي رضاه عن النتائج وأداء اللاعبين بشكل عام، وأثنى على جهودهم، لكنه توقع أن تكون النتائج أفضل، وخصوصاً لأن بعض الدراجين توقع منهم أن يعتلوا منصات التتويج.

وأضاف: بعيداً عن النتائج المحققة وهي جيدة إجمالاً، إلا أن الفائدة المكتسبة من البطولة كانت كبيرة بوجود مشاركة واسعة ومنافسة كبيرة من عدد كبير من الدراجين الذين لفتوا الأنظار في البطولة.

وعند الاطلاع على الأرقام المسجلة تجد أن المنافسة كانت شديدة وكبيرة والفائز الأول كان يتقدم على بقية المنافسين بفوارق بسيطة جداً.

بكل الأحوال يضيف (الحموي): ندرس هذه المشاركة مع الجهازين الفني والإداري وسنعمل على تلافي كل العثرات التي تعترض هذه اللعبة الأنيقة لتبقى دائماً في الطليعة وبمقدمة البطولات المحلية والخارجية حيث أثبت دراجونا أنهم قادرون على المنافسة في البطولات الخارجية.