تحضيرات منتخب السيدات جيدة وثلاثة لقاءات ودية في لبنان

مضى نحو خمسة وأربعين يوماً على انطلاقة تحضيرات منتخب سيدات السلة، الذي يستعد للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستنطلق في إيران منتصف شهر آب القادم بمشاركة واسعة وكبيرة من دول الزون، وتعد هذه المشاركة لمنتخبنا بمناسبة البداية الجيدة والإيجابية بعد غربة طويلة عن المشاركات الخارجية نتيجة الظروف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي ساهمت في غياب كوكبة من اللاعبات المتميزات عن عرش سلتنا، لكن بالمقابل والحق يقال إن اتحاد السلة عمل واجتهد قبل سنوات قليلة على السلة الأنثوية بالتحديد، حيث اتسعت قرعتها بين الأندية، وظهرت أندية جديدة على الساحة، وأفرزت جيلاً جديداً من اللاعبات الموهوبات اللواتي سيمثلن المنتخب في هذا الاستحقاق القوي.

انتهاء مرحلة

أنهى المنتخب مرحلته الأولى من عمر التحضيرات، التي قسمت على ثلاث مراحل من أجل العمل بهدوء وترو وانتقاء الأنسب والأجدر للمنتخب، وقد توصل الجهاز الفني إلى حقيقة مفادها ضرورة الاستغناء عن جهود بعض اللاعبات ليصل عدد المشاركات بالمعسكر حالياً إلى ست عشرة لاعبة، وسيتم مع نهاية المرحلة الثانية التي ستنتهي خلال أيام قليلة الاستغناء عن لاعبات جديدات ليصل الجهاز الفني إلى الصورة النهائية لتشكيلة المنتخب الذي سيمثلنا في هذه البطولة التي تضم منتخبات كبيرة ومحضرة بشكل جيد.

اعتذار

فوجئ الجهاز الفني للمنتخب قبل بداية المرحلة التحضيرية الثانية بعدة اعتذارات من بعض اللاعبات نتيجة التزامهن بالدراسات الامتحانية التي كانت سبباً في ابتعاد أربع لاعبات من مستوى عال، أمثال(فرح أسد، بتول السيد، ريم جلبي، راما طرقجي).

انسجام

مدرب المنتخب الكابتن هلال الدجاني أكد لـ«الوطن»، أن المنتخب وصل لحالة من الانسجام بين لاعباته بعد هذه الفترة التحضيرية الجيدة، وقد ارتفعت لياقتهن البدنية بنسبة كبيرة لكونهن انقطعن عن التحضيرات بعد انتهاء مسابقتي الدوري والكأس الموسم الحالي، وتابع يقول: المستوى العام يطمئن، والأمور كلها تسير بشكل هادئ بعيداً عن أي منغصات، ولا يوجد إصابات تؤرقنا، وإنما هناك بعض التشجنات التي تتعرض لها بعض اللاعبات، لكن بالمجمل كل شيء يدعو للتفاؤل بتسجيل حضور طيب في هذه المشاركة.

معسكر قصير

يبدو أن هذا المنتخب له حظوة كبيرة عند القائمين على أمور سلتنا، حيث نجح اتحاد كرة السلة بتوفير معسكر خارجي للمنتخب في العاصمة اللبنانية بيروت ابتداء من يوم الخميس المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يلعب ثلاثة لقاءات أمام أقوى الأندية هناك، حيث سيلعب مباراته الأولى مع فريق الانترانيك، ومباراته الثانية مع أترجي، والثالثة مع الرياضي الفريق الأقوى بالدوري اللبناني، وسيكون هذا المعسكر مذاكرة مفيدة للجهاز الفني من أجل معرفة مدى جاهزية المنتخب بالتعامل مع مباريات قوية، والعمل على تصحيح الأخطاء التي قد تظهر على أداء لاعبات المنتخب، ليكون جاهزاً قبل انطلاقة التصفيات بنسبة كبيرة.