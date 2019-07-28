مدرب الشرطة باسم ملاح لـ«الوطن»: جاهزون للدوري وسنلعب مبارياتنا كنهائي الكؤوس

كشف مدرب فريق الشرطة الكابتن باسم ملاح أن فريقه سيكون جاهزا بعد أيام قليلة لمواجهة أي فريق في الدوري الممتاز وأضاف خلال حديثه الخاص لـ«الوطن» بعد ختام المعسكر التدريبي الاستعدادي في اللاذقية الذي دام لأسبوع كامل إن إدارة ناديه طلبت منه لحظة توقيع العقد الرسمي لقيادة الفريق الدمشقي العريق العمل على بناء فريق للمستقبل، وتقديم صورة جميلة في كل استحقاقات الموسم المقبل من دون مطالبته بالفوز بلقب بطولتي الدوري والكأس!

الملاح يخوض تجربته الاولى مدرباً لرجال الشرطة بعد نجاحه اللافت مع فريق الشباب وكان قريباً جداً من الفوز ببطولة الدوري مع الفريق قبل عامين، كما رفد الفريق الأول بعدد من اللاعبين الذين أشرف عليهم في فريق الشباب.

وحالياً يشعر بثقة كاملة بقدرات فريقه في لعب أدوار جيدة في منافسات الدوري، وهو أكد أن الفوز سيكون هدفه في أي مباراة سيلعبها الشرطة مع احترامه الأكيد لكل الفرق وسيكون الهدف الأكبر هو إعادة كرة الفريق إلى سابق عهدها وهو لن يبتعد عن المركز السابع على جدول ترتيب الفرق مع نهاية الدوري الممتاز!

وأوضح مدرب الشرطة أنه اليوم في مرحلة بناء جديدة لفريقه تحتاج إلى الصبر وأنا أتطلع لإخراج فريق واعد ومبشر وسأمنحه كل ما عندي من خبرتي ووقتي وننتظر الخير بعون اللـه في نهاية الأمر!

صعوبات

اعترف الملاح أن فريقه يعاني صعوبة في إجراء حصصه التدريبية على ملاعب جيدة صالحة للتدريب ولعل هذه المشكلة أدت لتفكيرنا بالتوجه إلى اللاذقية لإقامة معسكرنا التدريبي فيها ونحن نتطلع خيرا للجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الاتحاد السوري للشرطة سيادة العميد حاتم الغايب ومساعيه الحميدة لحل تلك المشكلة بأسرع وقت ممكن، وأنا أتوجه له وللإدارة بشكل عام على الثقة الكاملة التي منحوني إياها آملا أن أكون عند حسن الظن وتلك الثقة!

كما تمنى الملاح نجاح مساعيه في إعادة جماهير الشرطة إلى فريقها ومتابعتهم له من على المدرجات كما كانت تحصل أيام السبعينيات وكيف كان ملعب العباسيين يمتلئ على آخره في لقاء الديربي بين قطبي العاصمة الشرطة والجيش وكان أبرزها مواجهتهما الكبيرة موسم 79 حين تغلب الشرطة في تلك المباراة بثلاثة أهداف نظيفة!

نهائي كؤوس

يقول الملاح: عزوف جمهور فريقنا عن حضور المباريات ومؤازرته في الملعب جاء نتيجة ضعف نتائج الفريق في السنوات الأخيرة وهذه ردة فعل طبيعية سنعمل على حلها من خلال تحسين النتائج والأداء وأقولها بكل وضوح إننا سنلعب كل مباراة لنا في الدوري وكأنها نهائي كؤوس ولن نخشى مواجهة أي فريق لكننا بالتأكيد سنحترم كل الفرق التي سنلاقيها في الدوري الممتاز علما أن إدارة نادينا التي أعتز بها لم تطالبني لحظة توقيعي على العقد ببطولة دوري ولا ببطولة كأس بل كان التأكيد بهذا الموضوع نحو العمل على بناء فريق للمستقبل لديه القدرة على تقديم صورة زاهية جداً عن عراقة الكرة بنادينا ونحن نعمل معاً كأسرة واحدة في النادي للوصول إلى هذا الهدف الذي سيكون من خلال الاعتماد أكثر وأكثر على أبناء النادي رغم التعاقدات الأخيرة والجديدة مع نحو عشرة لاعبين من الخارج وأنا أثق بأن قادمات الأيام لكرة الشرطة ستكون أفضل وأحلى مع قليل من الصبر والتروي وكثير من التركيز والعمل!

مشكلة الملعب

وفي مزيد من الإيضاحات حول مسألة المعاناة التدريبية لفريق الشرطة كشف الملاح من منزله بحي ركن الدين بالعاصمة السورية خلال اتصاله الخاص لـ«الوطن» أن إدارة ناديه النشيطة وضعت نصب عينيها حل جذري لتلك المشكلة من خلال الإسراع في أعمال إصلاح الملعب التدريبي الوحيد لنادي الشرطة الموجود بكلية الشرطة وحسب التوقعات سيكون الملعب في جاهزية تامة لاستقبال الحصص التدريبية لجميع فرق النادي اعتبارا من مطلع العام المقبل وحتى ذلك الحين فإن تلامذة الكابتن ملاح سيتوجهون يوميا إلى ملعب الفيحاء الصغير المجاور لملعب البوشي لتنفيذ تدريباتهم وهو الحل الوحيد لمشكلة افتقار العاصمة لملاعب تدريبية صالحة التدريب!