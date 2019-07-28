شؤون محلية

يوم امتحاني هادئ في اللاذقية

| عبير سمير محمود

الإثنين, 29-07-2019

أكد مدير التربية في اللاذقية، عمران أبو خليل، لـ«الوطن» سير العملية الامتحانية في الدورة الثانية لشهادة التعليم الثانوي، بشكل هادئ وجيد وسلس في يومها الأول وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية، مشيراً إلى مشاركة 14191 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على 81 مركزاً امتحانياً.
وأشار مدير التربية ورئيس امتحان المحافظة، إلى توزيع مغلفات الأسئلة (مادة الفلسفة للفرع الأدبي ومادة الفيزياء للفرع العلمي) بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، ليتم إيصالها أصولاً إلى المراكز الامتحانية بالتوقيت المحدد وزارياً.
ولفت أبو خليل إلى أنه يحق للطالب الذي سجل لتحسين درجاته في الدورة الثانية ولم يتقدم لأي مادة منها التقدم للدورة الأولى في الأعوام التالية وبجميع المواد.
وأضاف إن الطالب الناجح في الدورة الأولى وسجل في الدورة الثانية لتحسين درجاته في ثلاث مواد على الأكثر وتقدم في إحدى المواد ولم يتقدم بباقي المواد يعتبر راسباً في الدورة الثانية.
وكانت نسبة النجاح بامتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة في اللاذقية، قد وصلت إلى 67,91 بالمئة للفرع العلمي و51,37 بالمئة للفرع الأدبي، بحسب ما ذكر أبو خليل.

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