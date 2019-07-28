العربيد لـ«لوطن»: أكثر من 80 بالمئة من طالبي القروض حصلوا على مليون ليرة … 126 موظفاً يقترضون من «التسليف الشعبي» كل صباح

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» عن منح 22.7 ألف قرض بقيمة 12.5 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 (أي بوسطي يومي 126 قرضاً)، بزيادة 6.7 آلاف قرض عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد القروض حينها 16 ألف قرض بقيمة 7 مليارات ليرة.

وحول الاستفادة من سقف القرض الجديد للدخل المحدود المحدد بمليون ليرة، بين العربيد أن معظم طالبي قرض الدخل المحدود استفادوا من السقف الجديد، وأن أكثر من 80% ممن طلبوا قرض دخل محدود بعد تعديل السقف حصلوا على سقف القرض مليون ليرة.

ولفت إلى أنه يجوز السماح للمستفيدين من قروض الدخل المحدود الذين يرغبون بالاستفادة من سقف القرض الجديد التي ما زالت قروضهم قائمة بالسداد المسبق مهما بلغ عدد الأقساط المتبقية ويتم تقاضي عمولة السداد المسبق وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وكان المصرف قد عدّل سقف قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بحيث يصبح بما لا يتجاوز مليون ليرة سورية عوضاً عن 500 ألف ليرة سورية ويتم منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) وفق الضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود والتعليمات المتضمنة التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بمنح قروض الدخل المحدود وأن القرض يمنح على 60 شهراً (خمس سنوات) بمعدل فائدة 7 بالمئة سنوياً وتحسب على مبلغ القرض الممنوح طوال القرض وأن التعليمات التنفيذية التي كانت مطبقة على نفس القرض قبل تعديل سقفه ستطبق على القروض بسقف مليون ليرة سورية.

ولفت العربيد إلى تنفيذ حركة تنقلات واسعة على مستوى الفروع، طالت نحو 12 مديراً، منهم 8 مديري فروع بدمشق، بينما تم نقل مديري 4 فروع في طرطوس، كما شملت التنقلات نحو 15 من العاملين ورؤساء الدوائر.

وبيّن أن هذه التنقلات جاءت في ضمن رؤية إدارة المصرف في تدوير العاملين المديرين لدى المصرف بغية إكسابهم خبرات ومهارات إضافية وتنويع هذه المهارات في العمل، إضافة لإجراءات تتعلق في إدارة المخاطر، وأن كل المديرين ورؤساء الدوائر والعاملين والمراقبين الذين تم نقلهم نقلوا بنفس الصفة الوظيفية دون أي تعديلات على المسمى الوظيفي.