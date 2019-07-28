الممرضون يديرون قسم الكلية … جلسات غسل الكلى من دون طبيب أخصائي منذ 2009 في مشفى أباظة

أكد المدير الطبي في الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة وسام ماوردي أن قسم الكلية الصناعية في المشفى يعمل بطاقة قصوى وبإشراف أطباء قسم الداخلية وجهود الممرضين في القسم على الرغم من عدم وجود أي طبيب اختصاص كلية بالمشفى، مبيناً أن قسم الكلية يستقبل يوميا 12 مريضاً نظامياً مسجلاً، إضافة إلى 250 حالة إسعافية.

وأشار ماوردي إلى أن جميع جلسات غسل الكلية تتم بطاقم من الممرضين فقط وعددهم 7 بين مناوب مسائي وصباحي، إضافة إلى دوام رئيس القسم يوم السبت للحالات الإسعافية، علماً أن الأيام التي يتم فيها استقبال المرضى جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء وعلى مدار الساعة، لافتا إلى أن كل مريض يقوم بجلستي غسيل بالأسبوع ويخدم المريض الذي بحاجة إلى جلسة ثالثة يوم السبت كحالة إسعافية، منوهاً بأن المشفى يقوم بعملية الغسيل وتقديم الدواء مجانا لجميع المرضى.

وأوضح المدير الطبي لمشفى أباظة أن قسم غسل الكلية يحتوي على أجهزة حديثة حيث يضم 6 أجهزة سلبية مع جهاز احتياطي للحالات الإسعافية و2 جهاز ايجابي التهاب كبد C وجهاز واحد التهاب كبد B، مؤكداً سعي الوزارة وإدارة المشفى لتأمين طبيب كلية بالسرعة الممكنة، أما عن الحالات التي بحاجة إلى استشارة طبية فيتم ذلك عن طريق مشافي دمشق مع وجود خط ساخن مع أخصائي الكلية للاستشارات الإسعافية.

يذكر أن قسم الكلية بُدئ العمل به في مشفى أباظة عام 2009 ومن دون طبيب أخصائي وحتى تاريخه، وعدد جلسات الغسيل في قسم الكلية بلغت 1296 جلسة خلال النصف الأول من العام الحالي.