لا نقل لكراج «هوب هوب».. و157 دونماً خصصت في تنظيم القابون للبولمان … ميهوب لـ«الوطن»: 37 شركة بولمان تعمل ضمن الكراج المؤقت

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب عدم وجود أي مخطط لنقل كراج الهوب الهوب القديم في منطقة العباسيين إلى مكان آخر في المدينة.

وأوضح ميهوب في تصريحه لـ«الوطن» أن الكراج أوضاعه جيدة وتنطلق منه الرحلات بشكل يومي إلى المحافظات، مشيراً إلى أن نقل البولمان إلى الكراج المؤقت جاء نتيجة ورود شكاوى من المواطنين على ممارسات البولمانات التي كانت على أتوستراد العدوي من استغلال للرصيف وتسببها بالحوادث، إضافة إلى كونها غير منضبطة، مبيناً أن تخصيص الكراج المؤقت كان بهدف إعادة ضبط عمل البولمانات وتسيير الرحلات وإلزامها بالأسعار والمواعيد.

ولفت ميهوب إلى إعادة تأهيل كراج العدوي بعد نقل البولمانات منه ليصبح خالياً من أي مظهر غير حضاري، منوهاً بأن كراج العدوي هو حالة استثنائية حصلت نتيجة الحرب بعد أن أصبح كراج البولمان الأساسي خارج الخدمة، وكان الهدف منه تجنب قطع شريان المواصلات.

وفي السياق، كشف ميهوب عن وجود 37 شركة بولمان نقلت مكاتبها إلى الكراج المؤقت، موضحاً أن الشركات المرخصة أصولاً التي تقدمت بطلبات نقل سمح لها بافتتاح مكاتبها ضمن الكراج المؤقت، مؤكداً إلزام جميع المكاتب والشركات بالنقل إلى الكراج، مشيراً إلى وجود بعض الشركات تعرضت للتدمير وأصبحت خارج الخدمة وبعضها أفلس، منوهاً بأن مركز انطلاق الشمال يخدم المنطقة الشمالية والوسطى والساحلية فقط.

وأشار ميهوب إلى وضع محطة وقود ضمن الكراج المؤقت؛ منعاً لدخول البولمانات إلى المدينة لتعبئة الوقود، موضحاً أن المحطة جرى تزويدها بالوقود منذ عشرة أيام وأصبحت مخصصة للبولمانات ضمن الكراج بمعدل 300 لتر للبولمان الواحد في كل سفرة، مؤكداً أن الكراج الحالي جرى أخذه بشكل مؤقت ريثما يصدر مخطط تنظيم القابون، كاشفاً عن تخصيص 157 دونماً للبولمان الدائم ضمن المخطط.