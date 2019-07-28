التجار يشكون لوزير المالية تصرفات الجمارك

اشتكى تجار دمشق من تصرفات الجمارك لوزير المالية مأمون حمدان، وذلك عبر كتاب وجهته غرفة تجارة دمشق للوزير (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، تضمن ورود كتب وطلبات ومراجعات مباشرة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية للغرفة حول ما يرافق العمل الجمركي أحياناً من إجراءات وتصرفات تسبب معوقات ومشكلات للعمل الاقتصادي.

وتضمنت الشكاوى التمنع عن إبراز ما يثبت الصفة الجمركية من بطاقات أو تكليفات، وعدم اعتماد مندوب مهنة يناسب البضائع التي يتم كشفها أو ضبطها، وعدم مراعاة وضع الكثير من السلع المعفاة من إبراز البيانات أو التي تعود إلى عشرات السنوات ما يتعذر توفير بياناتها، وانتشار دوريات الجمارك على الطرقات ولمسافات متقاربة أحياناً، والتمسك بكتابة المنشأ على مواد من المتعذر أن يتم ذلك إما لطبيعتها وإما لطريقة استيرادها أو سوى ذلك، إضافة إلى التعامل القاسي أثناء دخول المحال والأسواق والتلفظ بعبارات غير مناسبة، إضافة إلى الكثير من الحالات التي تنعكس سلباً على العمل الصناعي والتجاري وعلى الاقتصاد الوطني.

وطلبت الغرفة من الوزير التوجيه لمن يلزم لدراسة ما تضمنه الكتاب، الذي حمل بعض المقترحات، مثل التعميم على دوريات الجمارك إبراز مهماتهم وإتاحة احتفاظ التاجر بنسخة عنها، والتأكيد على موضوع البيانات القديمة والسلع المعفاة من البيانات والسلع المعفاة من التصريح بالمنشأ والرقم التسلسلي، والتأكيد على كفاءة وملاءمة مندوب المهنة للمهمة والبضاعة.