موجهاً رسالة ضمنية لإيران … نتنياهو يكشف عن اختبارات «سرية وخارقة» لصواريخ في آلاسكا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس إن المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية «Arrow-3»، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة، خضعت مؤخراً لاختبارات حية في ولاية ألاسكا الأميركية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس أن بلاده أجرت «خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ Arrow-3 (حيتس-3 بالعبرية ما يعني سهماً بالعربية) في ولاية ألاسكا»، مضيفاً: إن هذه الاختبارات جرت «بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة».

وتابع نتنياهو بالقول: إن «هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة «Arrow-3» بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن»، مضيفاً: إن تل أبيب «تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل».

وتوعد نتنياهو من وصفهم بـ«الأعداء» بهزائم «في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء».

وتوصف منظومة «Arrow-3» المطورة بالتعاون مع شركة «بوينغ» الأميركية بأنها «حصن منيع ضد الصواريخ الباليستية»، وكانت إسرائيل أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في البحر المتوسط.

وكان سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قام بزيارة «سرية» إلى ولاية ألاسكا الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات بشأن «التعاون الأمني الإستراتيجي» بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.