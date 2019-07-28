المعارضة السودانية ترفض تقرير لجنة التحقيق في حادثة فضّ اعتصام وزارة الدفاع

أعلنت لجنة التحقيق السودانية في قضية فضّ اعتصام وزارة الدفاع أن عناصر من قوات الدعم السريع شاركت في العملية الدامية لفضّ الاعتصام «من دون أن يتلقّوا أوامر رسمية بذلك».

ووفق رئيس اللجنة فإن الأوامر صدرت بتطهير منطقة قريبة من موقع الاعتصام «تشهد ممارسات غير قانونية»، لكنّ جنرالاً في هذه القوات «خالف التوجيهات» وأمر بفضّ تجمّع المحتجّين في عملية أوقعت 87 قتيلاً، و168 مصاباً بحسب اللجنة.

في غضون ذلك دعا تجمع المهنيين المواطنين إلى الخروج في مواكب احتجاجية رفضاً لنتائج التحقيق باعتبار أن العدد أقل بكثير من الواقع.

وكان مسعفون من المعارضة قالوا إن 127 شخصاً قتلوا، وأصيب 400 خلال فض الاعتصام، على حين قالت وزارة الصحة في البداية إن عدد القتلى 61.

من جهته، وصف تجمع المهنيين السودانيين التقرير بالصادم واتهم رئيس اللجنة بتقويض العدالة.

وقال المتحدّث باسم التجمّع إسماعيل تاج في مؤتمر صحفي: إن الموقف منذ البداية كان رفض تشكيل اللجنة وتشكيل لجنة مستقلة برعاية إفريقية، وأضاف: «ما توصلت إليه هذه اللجنة شكل صدمة للشارع السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي».

من جهته قال القيادي في حزب الأمة السوداني إسماعيل مرسال إن مواصفات لجنة التحقيق لم يتم التوافق عليها، وأضاف في مقابلة مع الميادين أنه لا معنى لتقرير اللجنة بخصوص أحداث فض الاعتصام «لأننا أصرينا على تشكيل لجنة مستقلة».

وقال شهود: إن عشرات المحتجين رددوا هتافات مناهضة لتقرير لجنة التحقيق في العاصمة الخرطوم وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع.

وفي الشأن السياسي أعلنت البعثة الإفريقية إلى السودان استئناف المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لبحث الوثيقة الدستورية.

وفي سياق آخر اختتم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن «قوى التغيير» صباح أمس زيارة رسمية لدولة جنوب السودان استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت، أجرى فيها الوفد مباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.