سورية

تحشيدات ميليشيات أميركا ونظام أردوغان تتواصل على الحدود الشمالية … «مصدر كردي»: التنسيق مع دمشق خيار لمواجهة العدوان التركي!

| وكالات

الإثنين, 29-07-2019

اعتبر مصدر كردي، أن التنسيق مع الدولة السورية هو أحد خيارات القوى الكردية لمواجهة أي عدوان تركي على مناطق سيطرة الميليشيات الكردية شرق الفرات، في وقت تواصلت فيه عمليات التحشيد على الحدود بعد إخفاق المفاوضات التركية-الأميركية حول ما تسمى «المنطقة الآمنة» المزعومة.
ونقلت مواقع إلكترونية كردية عن المصدر الذي لم تسمه قوله: إن «الوحدات الكردية تقوم بحفر الخنادق في تل أبيض، ورأس العين على الحدود مع تركيا، كما أن تركيا تقوم بالخطوات ذاتها».
وأشار المصدر إلى أن التحركات الكردية شرق الفرات، ازدادت بالفترة الأخيرة وخاصة من طرفي تل أبيض ورأس العين، مشدداً على أن «هناك استعدادات جدية من الطرفين وربما هذه المرة التهديدات التركية حقيقية أكثر ما هي إعلامية أو دعائية».
واعتبر، أن على «الوحدات الكردية» تفادي الحرب مع تركيا، قائلاً: «هناك خيارات كثيرة لدى الوحدات وهي تملك أوراقاً قوية في هذه البقعة، عليها أن تنسق مع النظام السوري طبعاً بالتنسيق مع أميركا أولاً (!) وأن تضع مصلحة الشعب فوق مصلحة السلطة ثانياً، وأن تهدد بسحب قواتها من المناطق العربية ثالثاً».
جاء ذلك، بالترافق مع تسيير قوات «التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده أميركا دورية عسكرية، أمس، على الحدود السورية التركية، شمال الحسكة، للزعم بأن أميركا لن تتخلى عن الكرد.
وذكرت مصادر محلية من مدينة رأس العين بشمال الحسكة، وفق مواقع إلكترونية معارضة، أن دورية تابعة لـ«التحالف الدولي» برفقة مسلحين من «وحدات حماية الشعب» الكردية تفقدت الحدود السورية التركية بالمدينة.
والخميس الماضي، كشفت مصادر إعلامية كردية أن «التحالف» أنشأ نقطة مراقبة جديدة قرب بلدة الدرباسية الحدودية شرق رأس العين.
ومنذ نحو أسبوعين وتركيا، ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى الحدود وبالتحديد إلى المواقع المقابلة لمحافظتي الحسكة والرقة.
وأكد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده مصممة على تدمير ما سماه «الممر الإرهابي» شرق الفرات، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء ما تسمى «المنطقة الآمنة» المزعومة، في إشارة إلى الميليشيات الكردية في شمال سورية والتي يصنفها النظام التركي كمنظمات إرهابية.
وقبل تهديد أردوغان، توعد متزعم « قوات سورية الديمقراطية – قسد» مظلوم عبدي تركيا بتحويل كل الشريط الحدودي معها إلى ساحة معركة، في حال شنت عملية عسكرية على أي منطقة شرق الفرات.
وانتهت المحادثات الأخيرة للوفد الأميركي برئاسة السفير جيمس جيفري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة قبل أيام بشأن إنشاء ما تسمى «المنطقة الآمنة» إلى الفشل، وتوجه كل طرف إلى حشد قواته وميليشيات مسلحة موالية له على خطوط التماس.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 29-07-2019

رأى أن أميركا أعطت النظام التركي الضوء الأخضر لاجتياح شرق الفرات … أوسي لـ«الوطن»: لغرفة عمليات مشتركة بين مكونات المنطقة والجيش للتصدي للعدوان

الإثنين, 29-07-2019

اعتبرها «جرائم حرب» وحمل المسؤولية الكاملة لحكومة النظام التركي … «يكيتي» الكردي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في عفرين

الإثنين, 29-07-2019

الغجري أكد أن القوانين التي تطبق على العائدين من لبنان أو الأردن ستطبق عليهم … محافظ اللاذقية لـ«الوطن»: مستعدون لاستقبال المهجّرين العائدين من تركيا

الإثنين, 29-07-2019

روحاني: إعمار سورية من القضايا المهمة بالتعاملات الإقليمية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock