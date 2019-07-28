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حسون لـ«الهباش»: استهدافنا جاء لثنينا عن مواقفنا القومية الثابتة

| وكالات

الإثنين, 29-07-2019

أكد المفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، أن القضية الفلسطينية هي البوصلة في كل ما تتخذه سورية من مواقف، واستهدافها جاء لثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية الثابتة.
وأشار حسون خلال لقائه أمس، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، إلى أهمية دور علماء الأمة في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة «الإسلاموفوبيا»، الذي يراد منه تشويه صورة الإسلام، داعياً حسبما أوردت «سانا»، إلى توحيد الكلمة لمواجهة مخططات العدو الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية.
من جانبه أكد الهباش، أن فلسطين مع سورية كما كانت سورية دائماً مع فلسطين، مشيراً إلى أن على العلماء التعاون لتوحيد صفوف أبناء الأمة، وتوحيدها حول القضية الأساسية قضية فلسطين.

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